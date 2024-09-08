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Сегодня, 00:30

Германия разбушевалась, Англия вздохнула полной грудью без Саутгейта, Сперцян забил за Армению

Сборная Германии разгромила Венгрию в матче Лиги наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
Германия — Венгрия (5:0). Никлас Фюллькруг и Джамал Мусиала.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Молодежь наступает

Лига А

Лига наций A. Группа 3
07 сент, 21:45. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Германия
5:0
Венгрия

Сборная Германии начала новую жизнь — без Нойера, Крооса, Гюндогана и Мюллера. Зато с долго ждавшим своего часа Тер Штегеном в воротах и новым капитаном Киммихом. Для чистоты эксперимента соперник оказался подходящим, так как с Венгрией немцы в последнее время играют ежегодно. Евро-2020, прошлая Лигу наций, Евро-2024 — везде было непросто (+1=2-1). И в субботу тоже были пограничные моменты, вроде эпизода, в котором при счете 1:0 гол венгров предотвратил подкат Андриха.

Но скорее интрига жила в силу не самой высокой реализации моментов. Тот же Фюллькруг, которого Мусиала вывел на пустые ворота, до этого испортил не менее классный пас партнера, а Хаверц попал в перекладину. Сомнения в исходе матча снял забег Мусиалы с центра поля после углового в исполнении соперника, после чего началось избиение соперника, увенчавшееся самой крупной победой над Венгрией. Мусиала, Вирц, пропустивший Евро из-за травмы и забивший первый гол на таком уровне Павлович — показавшее себя на континентальном первенстве новое поколение при Юлиане Нагельсманне утверждается на первых ролях.

Лига наций A. Группа 3
07 сент, 21:45. Philips Stadion (Эйндховен)
Нидерланды
5:2
Босния и Герцеговина

Роналд Куман не только разругался с Бергвайном, заявив, что в 26 лет на первом месте должен быть футбол, а не гигантские деньги в Саудовской Аравии. Тренер не вызвал в сборную и до сих пор не нашедшего новую команду Депая, который наблюдал за игрой с трибуны. А на острие атаки отправился Зиркзе, чей статус этим летом растет. Сначала переход в «МЮ». Теперь — премьера в стартовом составе сборной.

В итоге Зиркзе стал четвертым в истории «оранжевых» футболистом, который отметил данное событие голом и передачей. Когда же форвард после атаки Симонса и рикошета от защитника затылком переправил мяч в сетку и открыл счет, Нидерланды повторили рекорд, установленный в 50-60-х годах прошлого века. Как и тогда серия матчей с забитыми мячами достигла 26 игр.

Чтобы поднять планку достижения — нужно в следующим туре забивать Германии. С атакой у голландцев проблем не видно. В отличной форме не только Зиркзе, но и Рейндерс, который и забил во многом за счет индивидуальных качеств, и благодаря им же организовал гол Гакпо. Хорош Симонс, а Вегхорст при выходах на замену максимально эффективен. Главное — не допускать зевков в обороне, которыми отметились ван Дейк с де Лигтом. Если боснийцы такого не прощали, заставив Кумана понервничать, то что говорить о немцах!

И

В

Н

П

М

О

1. Германия

1

1

0

0

5-0

3

2. Нидерланды

1

1

0

0

5-2

3

3. Босния

1

0

0

1

2-5

0

4. Венгрия

1

0

0

1

0-5

0

10 сентября. Нидерланды — Германия, Венгрия — Босния.

Ирландский след в Англии

Лига В

Лига наций B. Группа 2
07 сент, 19:00. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:2
Англия

Кажется, еще никогда к дивизиону В не было такого интереса, но теперь его обеспечил вылет Англии из элитной группы. Тем более, «Трех львов» больше не тренирует Гарет Саутгейт, чей футбол стал синонимом прагматизма, осторожности и скуки. Ли Карсли, который принял сборную с приставкой «и.о.», совсем другой. А возглавляемая им прежде молодежка — с Палмером, Гордоном и Колвиллом в составе — была очень яркой, и в прошлом году выиграла свой Евро. Ну а Фодена 50-летний специалист тренировал еще в юношеской команде «Манчестер Сити».

Так что в Дублине, где Карсли когда-то регулярно выходил на поле в составе сборной Ирландии, все было иначе. Грилиш в составе, Александер-Арнолд на своей профильной позиции справа в обороне, ну и футбол — веселый и открытый. Совершенно не располагающий ко сну, как нередко случалось прежде. Что до вечного Магуайра в центре обороны — так может его и не хватило Англии до европейского титула?

А открыв счет, англичане не сбавили обороты. Напротив, на кураже выдали шикарную комбинацию и удвоили свое преимущество. Парадокс — но оба гола оказались на счету футболистов с ирландскими корнями. Причем и Грилиш, и Райс, который демонстративно не праздновал свой гол, играли за сборные островитян в разных возрастах. Хавбек «Арсенала» даже трижды выходил за главную команду «Парней в зеленом» в товарищеских матчах.

То, что Англия не забила больше, не совсем логично. Скорее нужно отметить крутую игру в воротах хозяев Келлехера. Ну и многие теперь задумаются: а нужен ли сборной гипотетический Хосеп Гвардиола? Может, вот он — тренер английской мечты? Человек системы со своей победной историей. Чем не Луис де ла Фуэнте? Или новый Саутгейт, который тоже приходил из молодежки в роли исполняющего обязанности.

Лига наций B. Группа 2
07 сент, 21:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Греция
3:0
Финляндия

Финны поначалу играли лучше, заставляя греческих фанатов свистеть своей команде, но все испортил опытный Градецки. Капитан гостей не смог укротить простую передачу и подарил гол Яннидису. Это сняло с эллинов напряжение, и под давлением защитника-бомбардира Кулиеракиса, который недавно сменил ПАОК на немецкий «Вольфсбург», случился автогол. Ну а второй мяч Яннидиса после углового вывел Грецию на первое место.

И

В

Н

П

М

О

1. Греция

1

1

0

0

3-0

3

2. Англия

1

1

0

0

2-0

3

3. Ирландия

1

0

0

1

0-2

0

4. Финляндия

1

0

0

1

0-3

0

10 сентября. Ирландия — Греция, Англия — Финляндия.

Кураж Грузии

Лига наций B. Группа 1
07 сент, 19:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
4:1
Чехия

В Тбилиси все напоминало об историческом для Грузии Евро-2024. Начиная с соперников чехов, с которыми команда Вилли Саньоля набрала первое очко на турнире (1:1), и заканчивая награждением Микаутадзе, как одного из лучших бомбардиров европейского первенства. В игре параллелей тоже хватало. Мамардашвили снова спасал команду, начав со сложнейшего удара Шика. А Грузия снова повела в счете благодаря заработанному в первом тайме пенальти. В Гамбурге, правда, к «точке» отправился Микаутадзе, тогда как сейчас инициативу на себя взял заработавший 11-метровый Кварацхелия.

Грузия&nbsp;&mdash; Чехия (4:1). Радость грузинских футболистов. Грузия триумфально вернулась домой и раздавила Чехию. Болельщики смотрели матч даже с деревьев

Но главное отличие — в результате. На Евро чехи сумели отыграться вскоре после начала второго тайма. Сейчас же Чакветадзе после паса Хвичи промчался по левому флангу и удвоил перевес хозяев. А Микаутадзе просто не мог уйти с поля без гола, и сделал это красиво — отправил мяч мимо Коваржа ударом с лета. Ну и полным издевательством над соперником стала четвертая результативная атака. «Черпачок» Чакветадзе на голову ворвавшемуся в штрафную Кочорашвили — настоящий космос.

А то, что Мамардашвили все же пропустил — вторым ударом после крутого сейва — совсем не принципиально. Грузия была прекрасна, и чемо это напоминает историю сборной России. Как и в случае с командой Гуса Хиддинка после успешного Евро-2008, Грузия играет на каком-то невероятном запасе уверенности в собственных силах.

Она заслуженно на первом месте, а на втором запомнившиеся на чемпионате Европы смелой игрой албанцы. Пропустив, они перевернули игру с Украиной за двенадцать минут благодаря подаче углового и красивой атаке с остроумным пропуском мяча на выступающего в корейской лиге Асани.

Лига наций B. Группа 1
07 сент, 21:45. epet ARENA (Прага)
Украина
1:2
Албания

И

В

Н

П

М

О

1. Грузия

1

1

0

0

4-1

3

2. Албания

1

1

0

0

2-1

3

3. Украина

1

0

0

1

1-2

0

4. Чехия

1

0

0

1

1-4

0

10 сентября. Албания — Грузия, Чехия — Украина.

Кошмарный вечер для Латвии

Лига C

Лига наций C. Группа 4
07 сент, 19:00. Vazgen Sargsyan Republican Stadium (Ереван)
Армения
4:1
Латвия

В Ереване две команды с постсоветского пространства выдали пока самый насыщенный дебютный отрезок нового розыгрыша Лиги наций. На гол хозяев, который организовали краснодарец Сперцян и железнодорожник Тикнизян, Латвия ответила результативной подачей углового и автоголом еще одного представителя «Краснодара» Арутюняна. Однако прибалтийскую команду сгубили собственные ошибки. Первая из них — совершенно дикая. Голкипер гостей, находясь у линии штрафной, отдал пас своему защитнику, а тот решил исполнить обратную передачу и поразил собственные ворота.

Да и гол Селарайана — следствие срезки соперника у площади ворот. Вот был бы номер, пропусти латвийцы еще и с центра поля от того же Селарайана! От кошмарных снов кипера спасла перекладина. Но еще раз достать мяч из сетки собственных ворот ему пришлось — после удара в касание от Сперцяна, который за неделю до сборной открыл счет своим голам в РПЛ. Добавим, что наш чемпионат в этой игре кроме уже упомянутых футболистов представили полузащитник «Рубина» Иву и вышедший на замену уже в качестве игрока «Локомотива» Севикян.

Лига наций C. Группа 4
07 сент, 16:00. Torsvollur (Торсхавн)
Фарерские острова
1:1
Македония

И

В

Н

П

М

О

1. Армения

1

1

0

0

4-1

3

2. Северная Македония

1

0

1

0

1-1

1

3. Фареры

1

0

1

0

1-1

1

4. Латвия

1

0

0

1

1-4

0

10 сентября. Северная Македония — Армения, Латвия — Фареры.

Молдаване настроены на повышение

Лига D

Лига наций D. Группа 2
07 сент, 19:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
2:0
Мальта

Опустившаяся в лигу D Молдавия настроена на повышение в классе. Против Мальты команда Сергея Клещенко выглядела очень прилично и выиграла с запасом. Заметными фигурами на поле были представители РПЛ — спартаковец Рябчук и воронежец Моцпан, а забили в первом тайме два самых ярких молдавских игрока. Гол бывшего торпедовца Каймакова со штрафного — настоящий шедевр. И его же настырность привела к глупому фолу мальтийского вратаря и пенальти, который реализовал лучший молдавский бомбардир Николаэску. Тот, кстати, был близок к дублю, но попал в штангу.

И

В

Н

П

М

О

1. Молдавия

1

1

0

0

2-0

3

2. Андорра

0

0

0

0

0-0

0

3. Мальта

1

0

0

1

0-2

0

10 сентября. Андорра — Мальта.

Эдуард Сперцян
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