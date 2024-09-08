Германия разбушевалась, Англия вздохнула полной грудью без Саутгейта, Сперцян забил за Армению

Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Молодежь наступает

Лига А

Сборная Германии начала новую жизнь — без Нойера, Крооса, Гюндогана и Мюллера. Зато с долго ждавшим своего часа Тер Штегеном в воротах и новым капитаном Киммихом. Для чистоты эксперимента соперник оказался подходящим, так как с Венгрией немцы в последнее время играют ежегодно. Евро-2020, прошлая Лигу наций, Евро-2024 — везде было непросто (+1=2-1). И в субботу тоже были пограничные моменты, вроде эпизода, в котором при счете 1:0 гол венгров предотвратил подкат Андриха.

Но скорее интрига жила в силу не самой высокой реализации моментов. Тот же Фюллькруг, которого Мусиала вывел на пустые ворота, до этого испортил не менее классный пас партнера, а Хаверц попал в перекладину. Сомнения в исходе матча снял забег Мусиалы с центра поля после углового в исполнении соперника, после чего началось избиение соперника, увенчавшееся самой крупной победой над Венгрией. Мусиала, Вирц, пропустивший Евро из-за травмы и забивший первый гол на таком уровне Павлович — показавшее себя на континентальном первенстве новое поколение при Юлиане Нагельсманне утверждается на первых ролях.

Роналд Куман не только разругался с Бергвайном, заявив, что в 26 лет на первом месте должен быть футбол, а не гигантские деньги в Саудовской Аравии. Тренер не вызвал в сборную и до сих пор не нашедшего новую команду Депая, который наблюдал за игрой с трибуны. А на острие атаки отправился Зиркзе, чей статус этим летом растет. Сначала переход в «МЮ». Теперь — премьера в стартовом составе сборной.

В итоге Зиркзе стал четвертым в истории «оранжевых» футболистом, который отметил данное событие голом и передачей. Когда же форвард после атаки Симонса и рикошета от защитника затылком переправил мяч в сетку и открыл счет, Нидерланды повторили рекорд, установленный в 50-60-х годах прошлого века. Как и тогда серия матчей с забитыми мячами достигла 26 игр.

Чтобы поднять планку достижения — нужно в следующим туре забивать Германии. С атакой у голландцев проблем не видно. В отличной форме не только Зиркзе, но и Рейндерс, который и забил во многом за счет индивидуальных качеств, и благодаря им же организовал гол Гакпо. Хорош Симонс, а Вегхорст при выходах на замену максимально эффективен. Главное — не допускать зевков в обороне, которыми отметились ван Дейк с де Лигтом. Если боснийцы такого не прощали, заставив Кумана понервничать, то что говорить о немцах!

И В Н П М О 1. Германия 1 1 0 0 5-0 3 2. Нидерланды 1 1 0 0 5-2 3 3. Босния 1 0 0 1 2-5 0 4. Венгрия 1 0 0 1 0-5 0

10 сентября. Нидерланды — Германия, Венгрия — Босния.

Ирландский след в Англии

Лига В

Кажется, еще никогда к дивизиону В не было такого интереса, но теперь его обеспечил вылет Англии из элитной группы. Тем более, «Трех львов» больше не тренирует Гарет Саутгейт, чей футбол стал синонимом прагматизма, осторожности и скуки. Ли Карсли, который принял сборную с приставкой «и.о.», совсем другой. А возглавляемая им прежде молодежка — с Палмером, Гордоном и Колвиллом в составе — была очень яркой, и в прошлом году выиграла свой Евро. Ну а Фодена 50-летний специалист тренировал еще в юношеской команде «Манчестер Сити».

Так что в Дублине, где Карсли когда-то регулярно выходил на поле в составе сборной Ирландии, все было иначе. Грилиш в составе, Александер-Арнолд на своей профильной позиции справа в обороне, ну и футбол — веселый и открытый. Совершенно не располагающий ко сну, как нередко случалось прежде. Что до вечного Магуайра в центре обороны — так может его и не хватило Англии до европейского титула?

А открыв счет, англичане не сбавили обороты. Напротив, на кураже выдали шикарную комбинацию и удвоили свое преимущество. Парадокс — но оба гола оказались на счету футболистов с ирландскими корнями. Причем и Грилиш, и Райс, который демонстративно не праздновал свой гол, играли за сборные островитян в разных возрастах. Хавбек «Арсенала» даже трижды выходил за главную команду «Парней в зеленом» в товарищеских матчах.

То, что Англия не забила больше, не совсем логично. Скорее нужно отметить крутую игру в воротах хозяев Келлехера. Ну и многие теперь задумаются: а нужен ли сборной гипотетический Хосеп Гвардиола? Может, вот он — тренер английской мечты? Человек системы со своей победной историей. Чем не Луис де ла Фуэнте? Или новый Саутгейт, который тоже приходил из молодежки в роли исполняющего обязанности.

Финны поначалу играли лучше, заставляя греческих фанатов свистеть своей команде, но все испортил опытный Градецки. Капитан гостей не смог укротить простую передачу и подарил гол Яннидису. Это сняло с эллинов напряжение, и под давлением защитника-бомбардира Кулиеракиса, который недавно сменил ПАОК на немецкий «Вольфсбург», случился автогол. Ну а второй мяч Яннидиса после углового вывел Грецию на первое место.

И В Н П М О 1. Греция 1 1 0 0 3-0 3 2. Англия 1 1 0 0 2-0 3 3. Ирландия 1 0 0 1 0-2 0 4. Финляндия 1 0 0 1 0-3 0

10 сентября. Ирландия — Греция, Англия — Финляндия.

Кураж Грузии

В Тбилиси все напоминало об историческом для Грузии Евро-2024. Начиная с соперников чехов, с которыми команда Вилли Саньоля набрала первое очко на турнире (1:1), и заканчивая награждением Микаутадзе, как одного из лучших бомбардиров европейского первенства. В игре параллелей тоже хватало. Мамардашвили снова спасал команду, начав со сложнейшего удара Шика. А Грузия снова повела в счете благодаря заработанному в первом тайме пенальти. В Гамбурге, правда, к «точке» отправился Микаутадзе, тогда как сейчас инициативу на себя взял заработавший 11-метровый Кварацхелия.

Но главное отличие — в результате. На Евро чехи сумели отыграться вскоре после начала второго тайма. Сейчас же Чакветадзе после паса Хвичи промчался по левому флангу и удвоил перевес хозяев. А Микаутадзе просто не мог уйти с поля без гола, и сделал это красиво — отправил мяч мимо Коваржа ударом с лета. Ну и полным издевательством над соперником стала четвертая результативная атака. «Черпачок» Чакветадзе на голову ворвавшемуся в штрафную Кочорашвили — настоящий космос.

А то, что Мамардашвили все же пропустил — вторым ударом после крутого сейва — совсем не принципиально. Грузия была прекрасна, и чем-то это напоминает историю сборной России. Как и в случае с командой Гуса Хиддинка после успешного Евро-2008, Грузия играет на каком-то невероятном запасе уверенности в собственных силах.

Она заслуженно на первом месте, а на втором запомнившиеся на чемпионате Европы смелой игрой албанцы. Пропустив, они перевернули игру с Украиной за двенадцать минут благодаря подаче углового и красивой атаке с остроумным пропуском мяча на выступающего в корейской лиге Асани.

И В Н П М О 1. Грузия 1 1 0 0 4-1 3 2. Албания 1 1 0 0 2-1 3 3. Украина 1 0 0 1 1-2 0 4. Чехия 1 0 0 1 1-4 0

10 сентября. Албания — Грузия, Чехия — Украина.

Кошмарный вечер для Латвии

Лига C

В Ереване две команды с постсоветского пространства выдали пока самый насыщенный дебютный отрезок нового розыгрыша Лиги наций. На гол хозяев, который организовали краснодарец Сперцян и железнодорожник Тикнизян, Латвия ответила результативной подачей углового и автоголом еще одного представителя «Краснодара» Арутюняна. Однако прибалтийскую команду сгубили собственные ошибки. Первая из них — совершенно дикая. Голкипер гостей, находясь у линии штрафной, отдал пас своему защитнику, а тот решил исполнить обратную передачу и поразил собственные ворота.

Да и гол Селарайана — следствие срезки соперника у площади ворот. Вот был бы номер, пропусти латвийцы еще и с центра поля от того же Селарайана! От кошмарных снов кипера спасла перекладина. Но еще раз достать мяч из сетки собственных ворот ему пришлось — после удара в касание от Сперцяна, который за неделю до сборной открыл счет своим голам в РПЛ. Добавим, что наш чемпионат в этой игре кроме уже упомянутых футболистов представили полузащитник «Рубина» Иву и вышедший на замену уже в качестве игрока «Локомотива» Севикян.

И В Н П М О 1. Армения 1 1 0 0 4-1 3 2. Северная Македония 1 0 1 0 1-1 1 3. Фареры 1 0 1 0 1-1 1 4. Латвия 1 0 0 1 1-4 0

10 сентября. Северная Македония — Армения, Латвия — Фареры.

Молдаване настроены на повышение

Лига D

Опустившаяся в лигу D Молдавия настроена на повышение в классе. Против Мальты команда Сергея Клещенко выглядела очень прилично и выиграла с запасом. Заметными фигурами на поле были представители РПЛ — спартаковец Рябчук и воронежец Моцпан, а забили в первом тайме два самых ярких молдавских игрока. Гол бывшего торпедовца Каймакова со штрафного — настоящий шедевр. И его же настырность привела к глупому фолу мальтийского вратаря и пенальти, который реализовал лучший молдавский бомбардир Николаэску. Тот, кстати, был близок к дублю, но попал в штангу.

И В Н П М О 1. Молдавия 1 1 0 0 2-0 3 2. Андорра 0 0 0 0 0-0 0 3. Мальта 1 0 0 1 0-2 0

10 сентября. Андорра — Мальта.