Дичь в Италии. Фанат вывесил флаг со свастикой на матче с Израилем в Лиге наций

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Фанат вывесил флаг со свастикой на матче 4-го тура Лиги наций Италия — Израиль (4:1), который состоялся 14 октября в Удине. Ужасный инцидент произошел в конце первого тайма сразу после первого гола хозяев, когда Матео Ретеги на 41-й минуте реализовал пенальти. Как сообщает издание La Republicca, хулиган был немедленно идентифицирован. Его уже наказали.
За демонстрацию флага со свастикой нарушителю прилетело со всех сторон. Так как его оперативно вычислили (в итальянских СМИ разные версии, как это произошло: упоминаются видеокамеры, сознательные болельщики и даже снайперы), наказание за отвратительный поступок не заставило себя долго ждать. Болельщик надолго останется без футбола.
По данным Calcio Finanza, нарушителю светит минимум пятилетний бан. La Republicca и вовсе сообщает, что федерация навсегда запретила фанату посещать матчи сборной. Более того, ФФИ планирует подать на него в суд — за нанесение урона имиджу и репутации итальянского футбола.
Атмосфера перед матчем команд в целом была напряженной. Встреча Италия — Израиль стала первой для израильтян за пределами Венгрии в этом году. Власти Удине ввели беспрецедентные меры безопасности — полицейские наряды были усилены сотнями сотрудников, осмотр на входах стал строже, а территорию стадиона «Фриули» полностью закрыли за двое суток до игры. Все это привело к обвалу посещаемости — вместо 25 тысяч человек на арену пришли только 12.
И хотя на самом матче все прошло спокойно (если не считать инцидент с флагом со свастикой), до него около трех тысяч итальянцев устроили пропалестинскую демонстрацию. Участники в том числе требовали отстранения Израиля от футбола и обвиняли страну в геноциде. Один из плакатов гласил: «Результат матча Италия — Израиль = поражение человечества». Демонстрация завершилась мирно.
Итальянские болельщики ранее уже попадали в скандал из-за поддержки Палестины в военном конфликте в Газе. В начале сентября в гостевом матче команды с Израилем (2:1), проходившем в Будапеште по соображениям безопасности, около 50 тифози отвернулись во время исполнения гимна соперника.
Кроме того, Corriera della Sera сообщала, что в первом тайме диктор стадиона призывал к скандированиям в поддержку Израиля и фанаты национальной команды Италии обратились к представителю УЕФА с просьбой прекратить призывы.
Скандальные инциденты происходят не только в Европе, но и в самом Израиле. В начале сентября в матче 2-го тура местного чемпионата по футболу «Хапоэль» — «Бней Сахнин» фанаты последних отвернулись во время исполнения национального гимна. В ответ некоторые болельщики хозяев выбежали на поле и избили гостей палками. Полиции пришлось задерживать нарушителей, а матч был сорван — игроки «Бней Сахнин» отказались играть. Встречу перенесли.
По итогам четырех туров сборная Италии занимает первое место в своей группе Лиги наций, в ее активе 10 очков. Сборная Израиля — худшая в квартете, у нее четыре поражения и ноль баллов. Данный квартет — настоящая «группа смерти», так как кроме Италии в ней присутствуют Бельгия и Франция.