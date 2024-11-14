Казахстан вновь проиграл и не забил, а еще вылетел в третий дивизион Лиги наций. Черчесов по-прежнему без побед

Российскому тренеру не позавидуешь.

Станиславу Черчесову изначально поставили сложнейшую задачу — выступить достойно в группе с Норвегией, Австрией и Словенией. Выстоять против Холанна и компании получилось (0:0), а дальнейшие результаты, мягко говоря, не впечатлили.

К ноябрьским матчам Лиги наций сборная Казахстана подошла с одним очком и разницей мячей 0:8, замыкая турнирную таблицу. Спасти прописку в дивизионе B практически невозможно: нужно было обыгрывать австрийцев дома и норвежцев в гостях. А дальше уже пришлось бы считать дополнительные показатели. Но Станислав Саламович всегда цепляется за любой, даже самый минимальный шанс до последнего.

На игру с Австрией Черчесов выпустил пятерку защитников. В качестве единственного центрфорварда на поле вышел Аймбетов. Лидер обороны Алип пропускал встречу из-за дисквалификации.

Ральф Рангник провел небольшую ротацию. Траунер в Казахстан не прилетел — ему решили дать отдых. Место в воротах занял Шлагер, а не Пенц. Также на скамейке остались одни из главных звезд команды — Забитцер и Арнаутович.

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер стал автором первого гола. Фото Reuters

Интрига умерла почти сразу

В первые минуты встречи команды привыкали не только друг к другу, но и к погодным условиям. Дело в том, что в Алматы уже пришла зима — за пределами газона можно было заметить снег, а температура воздуха составляла около минус четырех градусов. Да и зрители уже вовсю утеплились теплыми куртками и шапками.

Тем не менее австрийцы достаточно быстро забрали инициативу. Они больше владели мячом, чаще атаковали и подали несколько опасных стандартов. Казахстан же действовал на контратаках и пытался преодолеть прессинг-машину Рангника.

Первый неприятный момент у ворот Покатилова произошел на 13-й минуте. Виммер мощно выстрелил из-за пределов штрафной, но угодил прямо во вратаря. Напряжение возрастало, Черчесов начал задумчиво бродить по бровке.

Уже в следующей атаке Австрия вышла вперед. Пош выполнил передачу вразрез на Баумгартнера, тот обработал и убрал на замахе Касыма. Отправить мяч в сетку было уже делом техники.

А через несколько мгновений случилось страшное — хозяева остались вдесятером. Главный арбитр Мариан Барбу без раздумий удалил защитника Марочкина за фол против все того же Баумгартнера. Александр не дал австрийцу убежать один на один с Покатиловым. Но и на этом проблемы у Казахстана не закончились: Грегорич наглядно продемонстрировал, что такое двойное наказание, пробив со штрафного точно в угол.

После 2:0 гости не сбавили обороты и продолжали создавать момент за моментом. Была масса опасных ударов, попадание в штангу, стеночки. Поймали кураж. Команда Черчесова просто не знала, как остановить соперника, который был сильнее и быстрее во всех компонентах.

Про атаку Казахстан вообще забыл: лишь один удар в створ за 45 минут. На Станислава Саламовича было больно смотреть.

Разочарование защитника сборной Казахстана Алибека Касыма после матча. Фото Reuters

Довели дело до победы

После перерыва в матче мало что изменилось. Но Казахстан вышел на поле с большим желанием бороться, хотел порадовать местную публику забитым мячом. Ведь в графе «Голы» у коллектива Черчесова все еще ноль. Сделать это было крайне трудно, тем более в меньшинстве.

Да и австрийцы пропускать не хотели. У лидеров группы вырисовывается интересное положение — сразу несколько команд после последнего тура могут набрать одинаковое количество очков. Поэтому разница забитых и пропущенных, скорее всего, сыграет важную роль.

Подопечные Рангника во втором тайме действовали дисциплинированно. Даже в большинстве ни на секунду не расслаблялись, не давая сопернику дышать. Все, чем могли ответить казахстанцы, — дальние удары или стандарты. Но они никакой опасности не несли.

2:0 — победа сборной Австрии на классе. Казахстан уже точно прощается с дивизионом B Лиги наций. Следующая игра против Норвегии становится формальностью с точки зрения турнирного положения. К 6-му туру команда Черчесова подходит с разницей мячей 0:10 — печальный результат.

Для Черчесова особенно — учитывая, что недавно пост президента Федерации футбола Казахстана покинул Адилет Барменкулов, приглашавший его. Впрочем, торопиться с выводами рановато. Вряд ли кто-то ожидал от этой команды больших свершений в столь сложной группе.