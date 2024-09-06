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Сегодня, 19:30

Черчесов сдержал Холанна и Норвегию в дебютной игре. Даже без автомата Калашникова

Казахстан сыграл вничью с Норвегией в первом матче под руководством Черчесова
Гоша Чернов
Корреспондент
Эрлин Холанн в борьбе с игроками сборной Казахстана Нурали Алипом и Игорем Шацким.
Фото Reuters
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0:0 в Казахстане.
Лига наций B. Группа 3
06 сент, 17:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
0:0
Норвегия

Станислав Черчесов провел первый матч в качестве главного тренера сборной Казахстана. В дебютной игре новой команде россиянина противостояла Норвегия, в стартовом составе которой вышли мировые звезды — Эрлинг Холанн, Мартин Эдегор и Александр Серлот. Матч в Алма-Ате состоялся в рамках 1-го тура Лиги наций В и завершился нулевой ничьей.

Яркая пресс-конференция

Перед игрой новый главный тренер сборной Казахстана взбудоражил инфополе остроумными ответами на пресс-конференции. В частности, Черчесов пошутил, что попробует остановить Холанна с помощью АКМ — автомата Калашникова. А в ответ на вопрос о том, почему открытая тренировка сборной началась рано утром, Станислав Саламович объяснил журналистам: «Чтоб вы раньше встали, а то вечером сходили бы в барчик и нетрезвым взглядом что-то не то написали».

Станислав Черчесов. Уморительная речь Черчесова: подколол журналиста, пококетничал с норвежцем и назвал оружие против Холанна

Ключевые моменты

Первый тайм оказался малособытийным. Скандинавы владели мячом в два раза больше противника и нанесли 11 ударов по воротам Игоря Шацкого, однако казахская сборная здорово оборонялась и позволила создать противникам только один голевой момент — в конце тайма Феликс Мюре попал в перекладину.

После перерыва натиск норвежцев усилился. На 55-й минуте включился Холанн: форвард «Манчестер Сити» угодил в штангу с близкого расстояния. Давление команды Столе Сольбаккена было ощутимым, но казахстанская оборона во главе с защитником «Зенита» Нуралы Алипом отлично справлялась с ним.

В конце матча забить могли и те, и другие, но матч все-таки обошелся без голов. Для сборной Казахстана это отличный результат. В двух последних матчах за «Манчестер Сити» Холанн оформил по хет-трику, а сейчас ушел с поля без гола.

Станислав Черчесов и Столе Сольбаккен.
Фото Reuters

Что дальше

Казахстан и Норвегия играют в группе 3 дивизиона В Лиги наций вместе с Австрией и Словенией. После 1-го тура у них по одному очку. В следующем туре Норвегия примет Австрию, а Казахстан отправится в Любляну. Матчи пройдут 9 сентября.

Станислав Черчесов
Эрлин Холанн
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу

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