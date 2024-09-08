Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 09:15

Почему Черчесову рано радоваться после ничьей с Норвегией

Казахстан под руководством Черчесова сыграл вничью с Норвегией
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов и Столе Сольбаккен после матча Казахстан — Норвегия (0:0).
Фото Reuters
Telegram Дзен
Взгляд на дебют российского тренера во главе сборной Казахстана.
Лига наций B. Группа 3
06 сент, 17:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
0:0
Норвегия

Сегодня, 8 сентября, «Зенит» сыграет в Алма-Ате с «Кайратом» — товарищеская встреча приурочена к его 70-летию. Матч состоится на том же стадионе, где двумя днями ранее неплохо дебютировал в роли главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов — 0:0 в 1-м туре Лиги наций с Норвегией. После недавних отставок Александра Кержакова из того же «Кайрата» и Дмитрия Парфенова из «Актобе» 61-летний специалист остался нашим единственным представителем в местном футболе. Существовал вариант, что «Актобе» возглавит покинувший «Ахмат» Магомед Адиев, но менеджмент клуба выбрал другой путь — команду принял Игорь Леонов.

Эрлин Холанн в&nbsp;борьбе с&nbsp;игроками сборной Казахстана Нурали Алипом и&nbsp;Игорем Шацким. Черчесов сдержал Холанна и Норвегию в дебютной игре. Даже без автомата Калашникова

Между тем в чемпионате Казахстана идет яростная борьба за титул — как на поле, так и за его пределами. Увольнения Кержакова, шедшего на первом месте, и Парфенова, который вышел в финал Кубка страны, могут показаться сенсационными лишь на первый взгляд. На самом деле казахстанский клубный футбол настолько соткан из интриг и разных закулисных историй, что удивляться не нужно — никогда и ничему. При этом ситуация в той или иной команде способна измениться просто стремительно.

Любому российскому тренеру, который надумает работать в Казахстане, следует быть готовым к критике и отставке в любой момент. К Черчесову это тоже относится в полной мере, пусть он возглавляет сборную, а не клуб. Ничью во встрече с Холанном и Ко в стране восприняли как удачный результат, кто-то даже назвал ее сенсацией, так что в Словению, где матч состоится 9 сентября, Станислав Саламович улетел на более-менее благоприятном фоне. Но обольщаться не стоит: достаточно раз-другой оступиться (что в такой сильной группе Лиги наций не исключено) — и местное футбольное сообщество вполне способно сменить хорошие отзывы на призывы отправить Черчесова домой вслед за Кержаковым и Парфеновым. Кстати, не сомневаюсь, что ряд представителей казахстанских СМИ с самого начала ждут именно такого поворота событий.

Эрлин Холанн и игроки сборной Казахстана.
Фото Reuters

Австрия, Словения и Норвегия — прекрасные спарринг-партнеры перед стартующим в марте будущего года отборочным турниром ЧМ-2026. Но до этого момента Черчесову еще надо добраться в сегодняшнем качестве. Казахстан — аутсайдер одной из групп сильного дивизиона В Лиги наций, куда взлетел при Адиеве и нынешнем президенте местной федерации футбола Адлете Барменкулове. И если казахстанцы не вернутся в дивизион С, это станет чудом.

А чудеса ведь происходят не так часто, так что футбольному Казахстану, возможно, стоит заранее определиться с будущим Черчесова и сразу доверить ему проведение во главе национальной команды полного отбора на ЧМ — в сотрудничестве с тренерами молодежной и юношеской сборных. Речь не о контракте с федерацией, который и так рассчитан на весь цикл, а о поддержке. И хотя бы временном нейтралитете скептиков, которые судят о Черчесове с чужих слов и пока не имеют о нем полного представления.

Станислав Черчесов. Черчесов — в сборной Казахстана. Можно не сомневаться, цель — попадание на ЧМ-2026

При этом не сомневаюсь, что Станислав Саламович как раз ставит перед собой задачу остаться в дивизионе В ЛН и сделает все возможное, чтобы ее решить. Уверен, что тренер не обольщается ничейным исходом против Норвегии и понимает, что работы еще непочатый край. А если своему тренеру поверят футболисты, то получат шанс на то самое чудо. Лишь взаимное доверие всех сторон (не только внутри национальной команды, но и вокруг нее) может помочь Казахстану сделать шаг вперед.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
В Узбекистан из РФ вернули 14 оставшихся без присмотра родителей детей
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя