Катастрофа.

Для Казахстана матч со Словенией был архиважным. Команда Станислава Черчесова имела всего одно очко после трех туров Лиги наций, проиграв две последние встречи с общим счетом 0:7.

Главная проблема коллектива Станислава Саламовича — полное отсутствие забитых мячей. И когда как не сегодня нужно было исправляться. Тем более при поддержке своих болельщиков.

Черчесов, держа в уме турнирное положение, перешел на более атакующую модель, заменив тройку центральных защитников на классическую двойку, которую составили Марочкин и Алип. Но при этом в старте вышел один номинальный центрфорвард — Аймбетов.

У словенцев с первых минут на поле появились все их главные звезды — Шешко, Иличич и Облак. Хорошо знакомые российским болельщикам Бийол и Дркушич образовали связку в центре обороны.

Нули на табло

Гости начали встречу достаточно академично. Типичная картина первых минут выглядела следующим образом: долгая перепасовка между Дркушичем и Бийолом, передача назад на Облака и вынос вперед на Шешко. Команда Матьяжа Кека будто бы нарочно заманивала казахстанцев на свою половину поля. И хозяева охотно шли в прессинг. Несколько удачных отборов привели к опасным розыгрышам угловых, а уже через пару минут желто-синие чуть не забили. Одинокий Аймбетов получил мяч в штрафной, резко развернулся и зарядил в левый от Облака верхний угол. Голкипер был отыгран, но спасла перекладина.

К середине первого тайма словенцы встрепенулись. Их главный бомбардир Шешко наконец показал, почему его считают одним из самых перспективных европейских центральных нападающих прямо сейчас. Беньямин сам создал момент для себя, мощно пробив по воротам, но Шацких был на месте. Затем возникло небольшое затишье, а ближе к перерыву гости навалились на ворота хозяев.

Снова был хороший шанс отличиться у Шешко, классно бил издали Черин. Но казахстанцы не дрогнули. Нули на табло казались справедливым итогом первой 45-минутки. При этом словенцы были чуть ближе к тому, чтобы открыть счет.

Ян Млакар (№17) и Петар Стоянович (№20) радуются голу в ворота сборной Казахстана. Фото Reuters

Гол словенцев и беззубая атака хозяев

Второй тайм начался с нескольких неожиданных эпизодов — сначала обидную мышечную травму получил Дркушич. Их наигранную связку с Бийолом пришлось разрушить, вместо Вани появился Байрич. Ну а затем на поле выбежал юный болельщик, захотевший сделать селфи с Облаком, — звездный вратарь с улыбкой на лице согласился.

В это время операторы выхватывали Черчесова крупным планом. Станислав Саламович задумчиво бродил вдоль границы технической зоны. Времени на то, чтобы переломить ход поединка в свою пользу, оставалось все меньше.

А на 55-й минуте Казахстан пропустил гол в абсолютно безобидной ситуации. Янза пробежал по флангу и наградил передачей Млакара, а тот принял мяч и вторым касанием пульнул под перекладину. К Шацкому тут вряд ли можно предъявить какие-то претензии — выстрел получился мощнейшим. Вопросы у Черчесова, скорее всего, будут к защитникам, которые дали так легко завершить комбинацию.

Станислав Черчесов. Фото Reuters

Казалось, теперь команда Станислава Саламовича понесется вперед. А что уже было терять? Но полыхнули опять словенцы. Шешко включил слаломный дриблинг и прошел сквозь оборону соперника. Оставалось только точно попасть в открытый угол, и почти получилось — мяч влетел в штангу.

Казахстанцы явно находились не в своей тарелке. У них ничего не клеилось в атаке, пошли ошибки при выходе из обороны. Откровенный привоз организовал даже обычно действующий надежно Шацкий, выкатив передачу аккурат в ногу Млакару. Тот пробил выше ворот, лишив себя дубля. Местная публика выдохнула.

Времени оставалось все меньше, а хозяева ничуть не приближались к тому, чтобы создать хоть какой-то опасный момент впереди. Словения активировала характерный для себя режим с упором на надежную игру в обороне и перекусывала все попытки желто-синих пробраться ближе к Облаку. Казахстанцам не удалось создать даже подобие навала в концовке. Абсолютно провальный второй тайм — 1 удар в створ ворот и 0.06 xG за 45 минут.

0:1 — третье подряд поражение Черчесова. И пугающий ноль в графе «голы». У команды есть еще две игры, чтобы расколдовать ворота соперников. Но как это сделать — пока непонятно. Тем более что следующие матчи пройдут против хорошо действующей в обороне Норвегии и прессингующей все 90 минут Австрии.