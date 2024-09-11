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Сегодня, 17:00

Де Брейне опять критикует сборную Бельгии. Почему Кевин постоянно чем-то недоволен?

Де Брейне раскритиковал игру сборной Бельгии после поражения от Франции
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Кевин Де Брейне (слева) и Жереми Доку.
Фото Reuters
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Так нельзя.

Большая часть футбольной общественности не любит паузы на матчи сборных, но глупо отрицать, что они регулярно дают инфоповоды — плохие, хорошие и просто любопытные. Сентябрьский перерыв на Лигу наций исключением не стал. Травма Эдегора возглавляет список плохих, 900-й гол Роналду — феноменальное достижение великого игрока, а в последнюю категорию отправим Кевина Де Брейне.

Лига наций A. Группа 2
09 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Франция
2:0
Бельгия

После поражения от Франции со счетом 0:2 полузащитник заявил журналистам:

«Не могу сказать, что именно пошло не так. Я уже говорил с командой в перерыве и не могу повторить это в прессе, но суть в том, что мы должны прибавить во всех отношениях. Если стандарт, к которому мы стремимся — это быть лучшими, то мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого показателя. Придется выложиться полностью. Если не сделаем этого, то все кончено!

Я признаю: мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но остаются вещи, которые абсолютно неприемлемы. Не стану уточнять. Мы слишком плотно располагаемся сзади: когда в обороне остаются шесть игроков, связь теряется. Но речь не об этом, а о людях, которые не выполняют свои задачи».

 
9&nbsp;сентября. Сборная Франции обыграла Бельгию (2:0). Франция справилась с Бельгией без Мбаппе и Гризманна, ВАР вернул победный гол Холанну, хет-трик несостоявшегося спартаковца

Кевин пообещал не раскрывать детали в прессе, но ровно это и сделал. Проблема в том, что подобные фразы в исполнении футболиста превратились в тенденцию. Три года назад Де Брейне тоже не стеснялся в выражениях, критикуя сборную: «При всем уважении к нашим игрокам, мы всего лишь Бельгия. У нас новое поколение футболистов, а сегодня многих не было — таких топ-игроков, как Ромелу Лукаку и Эден Азар. Давайте будем честны по поводу нашей команды: у Италии и Франции есть 22 топ-футболиста, у нас — нет».

Перед чемпионатом мира в Катаре Кевин назвал свою сборную «аутсайдером», сославшись на слишком высокий средний возраст команды. И чем чаще это происходит, тем больше вопросов к игроку: на что он рассчитывает, озвучивая такие вещи? Эмоции бывают у всех, это нормально. Но разве у капитана и лидера национальной сборной не должно быть фильтра, который не позволяет вываливать на публику деморализующие слова? Причем регулярно! Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско объясняет происходящее менталитетом победителя, не дающим Де Брейне спокойно воспринимать поражения. Сомнительно, ведь на деле атмосфера в раздевалке рушится, что ведет к проблемам на поле — о разладе в коллективе активно писали медиа во время все того же чемпионата мира.

Доменико Тедеско, Кевин Де Брейне (№7) и Юри Тилеманс.
Фото Reuters

Тезис Тедеско не стыкуется еще и с тем, что упаднические настроения в цитатах игрока перекинулись даже на «Манчестер Сити», который вообще-то к каждому матчу подходит фаворитом.

«Мы играли с „Интером“ в финале два года назад, речь о команде, которая доминировала в итальянской лиге и играет очень хорошо. Они на вершине», — так Кевин отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов. Согласитесь, едва ли настолько робкими высказываниями можно замотивировать раздевалку самого монструозного клуба АПЛ, напичканную звездами.

Парадоксально, но, кажется, дело как раз в отсутствии у Де Брейне менталитета победителя. Очень кстати вспоминается случай из апрельского четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала». Ответный матч, счет по сумме встреч равный, все идет к серии пенальти. На 112-й минуте, в самый важный и ответственный момент сезона, Кевин попросил замену. Человек, который должен делать разницу. У которого хорошая статистика ударов с «точки» — две ошибки из 12 попыток за карьеру. И травмы никакой не было, он просто снялся за восемь минут до конца овертайма.

 
Капитан сборной Бельгии Кевин де&nbsp;Брейне в&nbsp;матче 1/8 финала Евро против Франции (0:1). «Тупость!» Де Брейне оскорбил журналиста — из-за вопроса о «золотом поколении» Бельгии

В яростных тирадах Кевин постоянно отсылается к 2018 году — якобы именно тогда Бельгия достигла пика, а с тех пор движется строго вниз. Острее всего капитан реагирует на вопросы о золотом поколении — срывается на журналистов, которые спрашивают об этом во время Евро-2024. Хотя есть ощущение, что Де Брейне сам ментально не справился с тем, что поколение оказалось только бронзовым. Его максимум — третье место на чемпионате мира в России. Можно быть гениальным футболистом, но психологии чемпиона, как выяснилось, порой не хватает даже донельзя титулованным мужчинам. Не имеет права настоящий лидер рассыпаться и распространять один только негатив, упустив важные достижения.

В Бельгии вот-вот наступит новая эра — с Доку, Де Кетеларе, Опенда, Онана и Дюранвилем, которому Компани пророчит «Золотой мяч». У Де Брейне есть шанс составить молодым компанию, взяв на себя роль опытного и уверенного дядьки. Но для начала стоит навести порядок в голове.

Кевин Де Брейне
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Доменико Тедеско

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