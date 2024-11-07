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«Беру на себя ответственность». Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции на фоне скандала с изнасилованием

Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции на фоне скандала с изнасилованием
Роман Кольцов
Корреспондент
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Снова без капитана.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе второй раз подряд пропустит сборы национальной команды Франции. Главный тренер коллектива Дидье Дешам не включил звездного игрока в итоговый состав на матчи Лиги наций с Израилем (14 ноября) и Италией (17 ноября).

Что сказал Дешам

Дидье сообщил, что у него было несколько разговоров с форвардом, после чего он отказался вызывать Килиана. По словам 56-летнего специалиста, это его личное решение, за которое он несет ответственность.

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«Я понимаю, вам этого недостаточно, но я не собираюсь вступать в дискуссию, которая приведет к разным интерпретациям моих слов. Я не хочу говорить вам больше, я беру на себя ответственность за это решение», — цитирует Дешама RMC Sport.

При этом сам Мбаппе очень хотел прилететь в расположение сборной Франции. Тем более он носит капитанскую повязку.

Журналисты Foot Mercato считают, что на решение тренера повлиял недавний разговор с нападающим, в котором он сообщил о желании принимать участие только в самых важных матчах национальной команды и иметь достаточное количество времени на восстановление и избежать травм. По информации издания, Дешам был в бешенстве.

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Килиан не вызывался в сборную в прошлый раз

Ранее Мбаппе пропустил октябрьский сбор национальной команды. Это объясняли травмой игрока. Хотя он был в заявке «Реала» в последнем матче перед международным перерывом, а также в тот же период попал в скандал с вероятным изнасилованием в стокгольмском отеле. Расследование до сих пор ведется. Пока уровень подозрений «обоснованный», то есть низкий. Но все может измениться, если полиция обнаружит явные доказательства. В таком случае Килиану грозит большой тюремный срок — до десяти лет.

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Впрочем, 25-летнего форварда эта история не то чтобы сильно волнует. После прогремевшего скандала француз продолжает играть за «Реал» и отрицает все обвинения, называя их фейками.

Но в сборной Франции у Килиана, кажется, теперь могут возникнуть проблемы. Болельщики его не особо жалуют, отношения с Дешамом испортились, а экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен и вовсе призвал лишить Мбаппе капитанской повязки.

«Ты объясняешь всем нам, что нуждаешься в отдыхе, передышке, а затем даешь Дешаму, всей сборной и всему народу Франции понять — тебе наплевать на все. Это не поведение капитана», — сказал Ротен RMC Sport.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
ФК Реал

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