Десерт в конце сезона. «Финал четырех» Лиги наций обещает крутые сюжеты

В среду в Нидерландах стартует главный турнир лета на уровне сборных.

Турнир года

В последние годы порой создавалось ощущение, что любителей футбола даже перекормили деликатесами в виде крупных турниров на уровне сборных. Особенно в 2021-м, когда мир наверстывал то, что было упущено в период пандемии. Чемпионат Европы, Кубок Америки, Золотой кубок КОНКАКАФ, Олимпийский турнир — то лето пролетело на одном дыхании. Потом еще был «Финал четырех» предыдущего розыгрыша Лиги наций.

Прошлый год начался с Кубка Африки и закончился первым в истории зимним чемпионатом мира. 2023-й на этом фоне какой-то совсем скромный. Кубок Азии, который летом должен был принять Китай, из-за отказа страны-организатора в связи с ковидными ограничениями не только перенесли в Катар, но и сдвинули на зиму будущего года. Так что Лига наций — без каких-либо оговорок — главный турнир года на уровне национальных команд. И это явно не тот случай, когда вспоминается поговорка про безрыбье.

Фото Global Look Press

Хотя каких-то четыре года назад не все понимали, что это за турнир и с чем его едят. Особенно — всего через несколько месяцев после ярчайшего ЧМ-2018. Единственным стопроцентно работавшим аргументом поначалу было то, что надоевшие всем товарищеские матчи заменили играми с турнирной составляющей. Да еще и страны с низким футбольным рейтингом воодушевились, получив шанс в споре с равными по классу пробиться на чемпионат Европы.

Однако одного розыгрыша хватило, чтобы распробовать Лигу наций и восхититься многими вещами. Во-первых, играми выступающих в лиге А топ-сборных в ежедневном режиме. Во-вторых, интересными экспериментами тренеров. В-третьих, турнирными интригами. Наконец, отношением к трофею. Так, первый «Финал четырех» дал Криштиану Роналду возможность на родине насладиться вторым трофеем на уровне сборных.

А каким крутым получился решающий этап второго турнира, где, как оказалось, можно было в последний раз увидеть атакующую связку Бензема — Мбаппе! Тем более «трехцветные» подарили сразу два безумных сюжета. В полуфинале отыгрались с 0:2 против Бельгии (3:2), а в решающем матче выдали еще один камбэк с Испанией (2:1). Есть, впрочем, важное уточнение. Из-за сдвига Евро-2020 на год вперед «Финал четырех» провели не летом, а в октябре, и все участники были на пике формы.

Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Фото Global Look Press

Мотивация

Оглядываясь назад, понимаешь — получилась репетиция катарского чемпионата мира в миниатюре. Сейчас же опасаешься эха мирового первенства, которое растянуло сезон, сделав его исключительно насыщенным и сложным. Хватит ли сил и эмоций участникам? С другой стороны, остальные сборные параллельно будут проводить отборочные матчи Евро-2024. Это вполне себе привычный график для европейского футбола, и только стандартные сроки игр национальных команд сдвинулись на неделю вперед.

Да и заявки команд, которым предстоит сыграть в Роттердаме и Энсхеде, говорят сами за себя. Тот же Модрич вполне мог уйти в отпуск, и его бы все поняли, однако 37-летнему Луке — как и остальным хорватам — мало бронзы ЧМ-2022. Хочется выиграть титул, хотя на пути у «шашечных» предельно мотивированные Нидерланды.

Все-таки «оранжевые», чей состав будет ослаблен отсутствием травмированного де Лигта, хозяева турнира. Четыре года назад они уже остановились в шаге от триумфа в Лиге наций, перезагрузив находившуюся в глубочайшем кризисе сборную. Так что незакрытый гештальт есть и у Нидерландов, и персонально у вернувшегося в сборную Роналда Кумана. Тренер тогда остановился на полпути, бросив все ради работы своей мечты в «Барселоне». И ему есть что доказывать после 0:4 от Франции на старте отбора на Евро-2024.

Второй полуфинал между Испанией и Италией — настоящая европейская классика и ремейк встречи двухлетней давности на той же стадии Лиги наций. Выигравшая тогда «Красная фурия» (2:1) находится в стадии перестройки. Возглавивший ее Луис де ла Фуэнте побеждал на юношеском (U-19) и молодежном первенствах Европы и точно не откажется от первого трофея уже во главе взрослой сборной.

Кроме того, после мартовского проигрыша Швейцарии (0:2) тренеру нужно ответить критикам. Начавший омоложение сборной специалист в этот раз вспомнил о ветеранах, пригласив не только Жорди Альбу, но и 37-летнего Хесуса Наваса, который вместе с «Севильей» в очередной раз покорил Лигу Европы. Да и о новых лицах де ла Фуэнте не забыл, впервые пригласив в сборную новичка «Реала» Франа Гарсию.

Естественно, не обошелся без сюрпризов и Роберто Манчини. Так что ждем дебюта проведшего отличный сезон в «Лечче» и прежде не игравшего в серии А защитника Баскиротто. А также возвращения чемпиона Турции Дзаньоло и не игравшего за сборную больше года Иммобиле. Чиро не вызывали с того самого матча против Македонии, который оставил Италию без чемпионата мира.

Та рана еще не затянулась, поэтому уязвленное самолюбие «Скуадры адзурры» никуда не делось. Как, впрочем, и у провалившейся на ЧМ Испании. Да и в отборе на Евро обе сборные уже по разу проиграли. И каждый подобный факт повышает градус мотивации, а значит, нас снова ждет крутой и нескучный турнир.