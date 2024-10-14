Мбаппе отлынивает от матчей сборной, и его можно понять. Скоро так будут поступать все больше звезд

Килиан расставил приоритеты.

Пауза на матчи сборных — это всегда затишье. Особенно если дело касается Лиги наций. Активность в футбольных соцсетях и на сайтах падает, все ждут, когда вернутся клубные турниры. В этом полувакуумном инфополе любое мало-мальски интересное событие выделяется.

На неделе таковым стала история Килиана Мбаппе. Ситуация и правда необычная. 25 сентября «Реал» объявил, что француз получил травму бедра. Форвард пропустил дерби с «Атлетико», но 2 октября отыграл полчаса против «Лилля» в Лиге чемпионов, а 10-го — 70 минут против «Вильярреала». И вот перед самой паузой на матчи сборных стало известно, что Мбаппе снова травмировался и не поможет национальной команде в матче с Израилем в Лиге наций. И похоже, останется в запасе во встрече с Бельгией.

Конкретную травму не обозначил даже Дидье Дешам — тренер сконцентрировал внимание на том, что Мбаппе нужно восстановиться, да и на сентябрьском сборе он выглядел не очень. Нужен отдых.

И возможно, эту историю спустили бы на тормозах, не спались Килиан в ночном клубе Стокгольма прямо во время игры сборной. Посетителей заведения даже заставили сдать смартфоны, чтобы обеспечить анонимность звездному гостю, но в век интернета утаить подобную информацию очень сложно.

Во Франции разгорелся пожар — кто-то призывает лишить Мбаппе капитанской повязки, кто-то — и вовсе убрать из сборной. Пересуды о том, что Килиан просто отлынивает от неважных матчей, подогрело и издание Footmercato — мол, Мбаппе нацелен на «Золотой мяч» — 2025, потому хочет сосредоточиться на матчах за клуб, а за сборную — играть только в важных встречах.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Сложно сказать, насколько инсайд правдив, но сам Мбаппе зимой 2023-го говорил, что выдавать максимум в каждой игре при таком плотном графике невозможно: «Мы приближаемся к модели НБА, где играют по 70 матчей за сезон. Лично я не против такого, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и выдавать зрелище, которое ожидает публика. В НБА франшизы практикуют управление нагрузкой спортсменов. Но я не могу сказать, что не буду играть в ближайшую субботу, это плохо воспримут. Болельщик заплатил за билет и хочет увидеть достойную игру, возможно, он увидит тебя живьем лишь раз за сезон. И я понимаю его ожидания. Нам нужно подумать над наилучшим решением проблемы».

И да, понять тут можно и футболистов, и клубы. Тот же «Реал» выступал с критикой ФИФА и УЕФА в прошлом году после травм в составе сборных Винисиуса и Камавинги. И никакие компенсации не покроют ущерба. Например, «Барселона» получит от УЕФА за травму Гави около 6,5 миллиона евро. Сумма немаленькая, но компенсирует ли она годичное отсутствие одного из лидеров? Его зарплату-то за этот период с трудом покроет. Так что ответ очевиден.

Да и вообще невозможно не заметить соотношение роста числа травм и количества матчей. Компания Premier Injuries провела исследование и выяснила, что в сезоне-2023/24 футболисты АПЛ из-за повреждений пропустили на 19% больше игрового времени, чем сезоном ранее. Или вот динамика травм связок — 53 в прошлом сезоне, почти в два раза больше, чем в предыдущем, и в среднем на треть больше, чем за последние пять. Да о чем вообще говорить, если Родри и Карвахаль, одни из главных претендентов на получение «Золотого мяча», недавно выбыли до конца сезона?

Килиан Мбаппе в матче с Италией. Фото Global Look Press

Так что можно понять и Мбаппе с его желанием сэкономить силы и уменьшить риск повреждения, которое может оставить его без футбола на месяцы, а значит, и лишить шансов на «Золотой мяч». Лига наций — турнир официальный, но по сути это замена товарняков. И если раньше контрольный матч звезда могла пропустить без зазрения совести, то сейчас в таком случае начнутся вопли об отсутствии патриотизма.

Так что Мбаппе можно понять, и есть большая вероятность, что его пример скоро станет мейнстримом. А ФИФА и УЕФА напорются на то, что заслужили — еще большее падение интереса к матчам сборных. Тут закон диалектики о переходе количества в качество не сработает никоим образом.