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Лига наций

Сегодня, 00:50

Яркая ничья Германии и Нидерландов, у Кейна дубль в 100-м матче за сборную, Грузия рвется в элитную группу

Германия и Нидерланды сыграли вничью в Лиге наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис бьет головой по воротам Германии.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Де Лигт продолжает ошибаться

Лига А

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
2:2
Германия

Главный матч дня начался с быстрого гола Рейндерса, который наказал немцев за провал в центре и пустил мяч в «домик» Тер Штегену. Нидерланды в этот момент обновили национальный рекорд, забив в 27-м матче подряд, а немцы так рано — через 1 минуту и 39 секунд после стартового свистка — не пропускали 50 лет!

Только вся игра была еще впереди, и дальше дела у «Оранжевых» пошли не так гладко. Во-первых, Тер Штеген не позволил развить преимущество Симонсу и Гакпо. Во-вторых, пошли провалы в обороне, а первая голевая атака немцев началась с грубой ошибки Де Лигта. Роналд Куман даже поменял новичка «МЮ» после первого тайма.

В-третьих, хозяева лишились покинувшего поле на носилках Аке, и уже без него воодушевленный первым выходом в стартовом составе Ундав к голу добавил передачу, переправив мяч находившемуся перед пустыми воротами Киммиху.

Голландцы уже в трех матчах подряд пропускают не менее двух мячей, чего не случалось со смутных времен под началом Данни Блинда (на стыке 2015 и 2016 года). Ну а Куман все же изменил игру заменами, одновременно выпустив на поле братьев-близнецов Тимберов — защитника «Арсенала» Юрриена и хавбека «Фейеноорда» Квинтена. Сравнял же счет Дюмфрис, которому вложил мяч в ногу простреливший вдоль ворот Бробби. В итоге — яркая ничья. Как и в параллельном матче, в котором Венгрия так и не сумела дожать Боснию и пробить великолепно сыгравшего голкипера.

Лига наций A. Группа 3
10 сент, 21:45. Puskas Arena (Будапешт)
Венгрия
0:0
Босния и Герцеговина

И

В

Н

П

М

О

1. Германия

2

1

1

0

7-2

4

2. Нидерланды

2

1

1

0

7-4

4

3. Босния

2

0

1

1

2-5

1

4. Венгрия

2

0

1

1

0-5

1

Карсли — как Капелло и Греция на вершине

Лига B

Лига наций B. Группа 2
10 сент, 21:45. Wembley (Лондон)
Англия
2:0
Финляндия

На «Уэмбли» перед стартовым свистком чествовали Кейна по случаю 100-го матча за сборную. А погоня Харри за голом в юбилейном матче — что прежде удавалось только Уэйну Руни и Бобби Чарльтону — оказалась чуть ли не главным сюжетом большей части лондонской игры. Для начала гол капитана отменили из-за офсайда. Потом (в том числе после удара через себя) дважды спас Градецки.

Но все же финская стена была пробита крутым ударом под перекладину. А за первым голом последовал и второй — 68-й за национальную команду. Планка английского рекорда результативности поднимается все выше. Преодолеть ее в будущем будет очень сложно. Или вообще невозможно, так как Кейн находится в расцвете сил, и до пенсии ему далеко.

Примерно такой же околонулевой видится вероятность того, что хоть кто-то помешает «Трем львам» вернуться в элитный дивизион Лиги наций. Между тем с двух побед в турнирных матчах до пока лишь «и.о.» главного тренера Ли Карсли прошлый раз начинал свою работу в Англии в 2008 году Фабио Капелло.

Лига наций B. Группа 2
10 сент, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:2
Греция

Впрочем, у Греции на этот счет явно есть свое мнение. По крайней мере, пока тоже не терявшие очков эллины лидируют за счет лучшей разности мячей. В Дублине им повезло с отменой гола ирландцев из-за офсайда, а потом еще и обычно надежный Келлехер толком не среагировал на удар попавшего в верхний угол Ионнидиса. Обеспечили же первое место второй в матче голевой пас Бакасетаса и действия Цолиса, который в штрафной красиво разобрался с защитником. Стоит поаплодировать новому главному тренеру греков — работавшему прежде с «Панатинаикосом» 62-летнему сербу Ивану Йовановичу.

И

В

Н

П

М

О

1. Греция

2

2

0

0

5-0

6

2. Англия

2

2

0

0

4-0

6

3. Ирландия

2

0

0

2

0-4

0

4. Финляндия

2

0

0

2

0-5

0

Чехи реабилитировались

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Air Albania Stadium (Тирана)
Албания
0:1
Грузия

Кажется, сборная Грузии нацелилась на выход в элитный дивизион! Хотя игра в Албании для команды Вилли Саньоля складывалась непросто. Первый тайм вообще получился малособытийным, но по ходу второй половины давление начало усиливаться. А переломным стал сумасшедший по силе и точности дальний удар Кочорашвили, после которого мяч оказался в сетке рикошетом от перекладины. И уже после этого только реакция Стракоши спасла Албанию от голов Чакветадзе и бывшего игрока «Рубина» Давиташвили.

Грузия выиграла спор за лидерство, а в противостоянии неудачников первого игрового дня успешнее оказалась Чехия. Ее главными героями стали два футболиста. Прежде всего — никогда ранее не забивавший на таком уровне полузащитник Шульц, голевой дубль которого превратил 0:1 в 2:1. А в концовке, когда украинцы сократили отставание, победу для хозяев отстояли спасения голкипера «Байера» Коваржа.

Лига наций B. Группа 1
10 сент, 21:45. Fortuna Arena (Прага)
Чехия
3:2
Украина

И

В

Н

П

М

О

1. Грузия

2

2

0

0

5-1

6

2. Албания

2

1

0

1

2-2

3

3. Чехия

2

1

0

1

4-6

3

4. Украина

2

0

0

2

3-5

0

Провал в Скопье

Лига С

Лига наций C. Группа 4
10 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
2:0
Армения

В Македонии в составе сборной Армении вышли все пять вызванных в этот раз в сборную представителей РПЛ — Арутюнян, Иву, Тикнизян, Сперцян и Севикян. Нельзя сказать, что в Скопье они в первом тайме блистали, так как инициатива скорее была у хозяев. Зато армянская команда получила численный перевес после второй желтой карточки Зайкова. Тем досаднее итоговый результат, дорогу к которому для балканской сборной открыл классный штрафной Барди.

Лига наций C. Группа 4
10 сент, 19:00. Skonto (Рига)
Латвия
1:0
Фарерские острова

И

В

Н

П

М

О

1. Македония

2

1

1

0

3-1

4

2. Армения

2

1

0

1

4-3

3

3. Латвия

2

1

0

1

2-4

3

4. Фареры

2

0

1

1

1-2

1
Гарри Кейн
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