Ужас на матче Лиги наций: у венгерской легенды Салаи случился припадок прямо на скамейке. Матч прервали

Тренера увезли в больницу.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций между Нидерландами и Венгрией произошел страшный эпизод. В первом тайме игра на «Йохан Кройф Арене» прервалась из-за того, что тренеру венгерской сборной Адаму Салаи стало плохо на скамейке гостей.

Что произошло

На седьмой минуте игры у члена тренерского штаба сборной Венгрии случился припадок. Стало плохо 36-летнему Адаму Салаи, что подтвердила пресс-служба сборной Венгрии. Известный в прошлом футболист входит в тренерский штаб национальной команды, а еще несколько лет назад сам выступал за нее — провел 86 матчей, забил 26 голов.

Сначала к Адаму подскочили коллеги по тренерскому штабу, но вскоре их подменили врачи, а венгры плотном кольцом встали вокруг соотечественника, закрывая его от взглядов трибун и камер. Игру прервали примерно на 15 минут — Салаи оказывали помощь, а потом унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позже тренера перевезли в амстердамскую больницу.

Пока неизвестно, что именно случилось с Салаи. «Его состояние стабильное, и он в сознании. Несколько минут назад его доставили на машине скорой помощи в больницу Амстердама для обследования», — говорится в соцсетях венгерской сборной.

Адам Салаи. Фото Global Look Press

Другие тревожные ситуации вокруг венгров

На Евро-2024 нападающий венгров Барнабаш Варга получил жуткую травму во время игры с Шотландией. В середине второго тайма в форварда влетел голкипер британцев Ангус Ганн — мощный удар пришелся в голову Варги, которому после этого несколько минут оказывали помощь на поле. Его сразу доставили в больницу — выявили сотрясение мозга и перелом нескольких костей, а также прооперировали. Варга пропустил начало сезона-2024/25, но уже восстановился и забил шесть мячей за «Ференцварош» во всех турнирах. Сыграл он и в субботнем матче с Нидерландами.

Еще более страшная ситуация произошла с венгерским футболистом Миклошем Фехером. В 2004 году 24-летний форвард «Бенфики» прямо на поле пережил клиническую смерть во время матча против «Витории» Гимарайнш. Фехер вышел на замену и отдал голевую передачу, в конце встречи он помешал противнику ввести аут — получил желтую карточку и спустя несколько мгновений рухнул на газон без сознания. У Миклоша остановилось сердце — в больнице его дважды удалось завести, но окончательно реанимировать футболиста не удалось.