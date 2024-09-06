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Лига наций

Сегодня, 00:45

900-й гол Роналду, триллер в Глазго, сербы оставили Испанию без шансов на мировой рекорд

Андрей Кузичев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Нико Уильямс против игроков сборной Сербии.
Фото Reuters
Каспер Дольберг.
Фото Reuters
Мехти Дженетов.
Фото Reuters
1/4
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Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.

И.о. вместо и.о.

Лига А

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
0:0
Испания

Чемпионы Европы и действующие победители Лиги наций испанцы приехали в Белград без дисквалифицированных Родри и Мораты, которые слишком бурно праздновал триумф на континентальном первенстве и влезли в политику, спев песню о том, что Гибралтар принадлежит Испании. Отсюда неординарное решение Луиса де ла Фуэнте отправить в центр атакующей тройки номинального вингера Айосе Переса.

Только по ходу второго тайма его сменил автор золотого гола в финале Евро-2024 Ойярсабаль. Нужна была эффективность в завершении, так как Карвахаль и Фабиан Руис не забили после стандартов Ямаля. Между тем в первом тайме Сербия атаковала очень агрессивно. Однако в отсутствие двух лучших форвардов страны — Митровича и Влаховича — верный шанс упустил Йович. Лука не попал в створ, когда его вывели один на один с Райя. Но этот момент намекал, что серия «Красной фурии» из тринадцати побед в турнирных матчах под угрозой.

Нико Уильямс против игроков сборной Сербии.
Фото Reuters

Испании оставалось два выигрыша до мирового рекорда, но его придется отложить на будущее. А сохранивший свой пост после провального Евро-2024 Драган Стойкович вряд ли расстроен тем, что Сербия никак не может обыграть испанцев (=4-3). Эта ничья для балканской команды почти равна победе, и она вцепилась в нее зубами, выдержав штурм фаворита.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
2:0
Швейцария

Что у Дании, что у Швейцарии — большие перемены. Глобальные — у скандинавов, которых в роли и.о. главного тренера возглавил Мортен Вигхорст. Однако специалист, который несколько лет был ассистентом Каспера Юльманна, перед началом подготовки к Лиге наций сообщил, что не может работать из-за стресса. Так что пришлось экстренно — и тоже временно — передавать бразды правления Ларсу Кнудсену, который отвечал в сборной за стандарты.

У Швейцарии Мурат Якин после сильного выступления на Евро-2024 на своем месте, но приходится привыкать к тому, что в воротах теперь не вечный Зоммер, а Кобель. И Грегору удалось проявить себя, когда после классного паса Эриксена один на один выходил Дольберг. Этого форварда гости упустили и в начале второго тайма, что стоило удаления Эльведи. Арбитр сначала ограничился желтой карточкой, но поменял ее на красную после похода к монитору.

Каспер Дольберг.
Фото Reuters

А в большинстве датчане все-таки забили, когда Кобеля поставили в тупик настырность Доргу и небольшой рикошет от своего защитника. После этого случился конфликт двух капитанов — Хейбьерга и Джаки. В итоге швейцарец получил вторую желтую карточку, а вдевятером никаких шансов на спасение у гостей не осталось. У Дании же по иронии судьбы второй гол записал на свой счет как раз Хейбьерг.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

1

1

0

0

2-0

3

2. Испания

1

0

1

0

0-0

1

3. Сербия

1

0

1

0

0-0

1

4. Швейцария

1

0

0

1

0-2

0

Победа для Пепе

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
2:1
Хорватия

Матчу в Лиссабоне предшествовало чествование попрощавшегося с футболом Пепе. Легендарный португальский защитник получил памятную футболку с номером 141 — по числу его матчей в составе национальной команды. А фанаты посвятили легенде впечатляющий баннер, который закрыл всю трибуну.

Зато Криштиану Роналду никуда уходить не собирается, и в четверг ему покорилась очередная вершина — 900 голов на профессиональном уровне. Капитан забил с подачи Нуну Мендеша, а до этого — после крутого паса пяткой от Рафаэла Леау — Кришу не удалось пробить Ливаковича. Очевидно, что схема Хорватии с тремя центральными защитниками не была синонимом надежности.

Напротив, в дебюте — после паса Бруну Фернандеша — ее удивил включившийся в атаку по центру Диогу Далот. А на его автогол Педру Нету ответил попаданием в перекладину. Но уж точно «шашечные» не выглядели безнадежно. Шансы отыграться у команды Златко Далича были. Особенно после подач хорошо вышедшего на замену Сушича. Но португальцы справились со всеми атаками, а ударам Крамарича и Перишича в концовке не хватило точности.

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:3
Польша

В Глазго случилась главная драма четверга. Поначалу неудачники Евро-2024 шотландцы выглядели безнадежно с точки зрения результата. Пропустили дальний удар от бывшего динамовца Шиманьски, а потом завалили в штрафной Залевски. Левандовски при исполнении пенальти был привычно безупречен, а вот его команда после перерыва оказалось под прессом атак хозяев.

Успех принесла первая же из них, когда красивая комбинация продолжилась серией рикошетов и ударом Гилмора. А после того как Ралстон вложил мяч в ногу Мактоминаю, и счет сравнялся, можно было порассуждать о неаполитанском вечере, ведь оба автора голов недавно перешли в «Наполи». Оказалось же, что настоящим героем стал другой представитель серии А — полузащитник «Ромы» Залевски. В компенсированное время он заработал второй пенальти, и так как Левандовски был заменен, сам же его исполнил. Обиднее всего было Ганну, который почти остановил мяч, но тот все же проскочил в сетку.

И

В

Н

П

М

О

1. Польша

1

1

0

0

3-2

3

2. Португалия

1

1

0

0

2-1

3

3. Шотландия

1

0

0

1

2-3

0

4. Хорватия

1

0

0

1

1-2

0

Смазанная премьера Сантуша

Лига C

Лига наций C. Группа 1
05 сент, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Швеция

Чуть менее года назад на финише отбора на Евро-2024 Швеция была разбита в Баку со счетом 3:0. С тех пор поменялось многое. Азербайджан возглавил провалившийся перед этим в Польше знаменитый португалец Фернанду Сантуш, а у пребывающих в кризисе скандинавов впервые в истории появился тренер-иностранец — известный в прошлом датский форвард Йон Даль-Томассон.

В итоге успешнее первый официальный матч с новым тренером провели шведы, хотя Азербайджан мог рассчитывать на большее. На последней минуте первого тайма после подсказки ВАР арбитр назначил пенальти за снос Дадашова, но экс-зенитовец Шейдаев очень плохо исполнил удар с «точки». Юханссон спас, после перерыва выдал еще несколько крутых сейвов, а защищавшего ворота хозяев уроженца Махачкалы и начинавшего карьеру в «Анжи» Дженетова огорчили звезды шведской атаки.

Мехти Дженетов.
Фото Reuters

Сначала защитников раскачал Дьекереш и выкатил мяч под удар Исаку. Затем эта парочка соорудила еще один гол, а когда Дженетов сбил выходившего один на один форварда «Ньюкасла», тот даже при возможности оформить хет-трик уступил право на пенальти Дьекерешу. Хозяева же, у которых было несколько классных моментов, размочили счет в концовке — после прохода защитника «Карабаха» Байрамова и мягкого навеса на голову Дадашову. А еще автор гола успел отметиться попаданием в перекладину.

Лига наций C. Группа 1
05 сент, 21:45. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:1
Словакия

Масса моментов, тотальное преимущество по ударам — Словакия либо не могла пробить Хейна, либо попадала в каркас ворот. Но все же фаворит добился своего, а Суслов забил трудовой гол сразу после того, как взятие ворот гостей отменили из-за офсайда.

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

1

1

0

0

3-1

3

2. Словакия

1

1

0

0

1-0

3

3. Эстония

1

0

0

1

0-1

0

4. Азербайджан

1

0

0

1

1-3

0

Вратарский бенефис

Лига наций C. Группа 3
05 сент, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:0
Болгария

Ничья — стопроцентная заслуга голкипера белорусской сборной Лопухова. Вратарь, которым помог минскому «Динамо» после долгого перерыва пробиться в групповой этап еврокубков, превратился в волшебника. Несколько его сейвов точно украсят хит-парад тура. С другой стороны, тренирующий белорусов Карлос Алос имеет основания сетовать на то, что не удалось взять три очка. Дело в том, что на 73-й минуте один из ключевых игроков болгарской команды Крастев получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

А в другом матче группы Северная Ирландия довольно уверенно переиграла Люксембург, забив два относительно быстрых гола с интервалом в пять минут. Первому из них предшествовал вброс аута. Спартаковец Мартинс отыграл за гостей 90 минут.

Лига наций C. Группа 3
05 сент, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
2:0
Люксембург

И

В

Н

П

М

О

1. Северная Ирландия

1

1

0

0

2-0

3

2. Болгария

1

0

1

0

0-0

1

3. Белоруссия

1

0

1

0

0-0

1

4. Люксембург

1

0

0

1

0-2

0
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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