Роналду перевернул игру в роли джокера, Модрич выдал шедевр накануне 39-летия, Испания вдесятером разгромила Швейцарию

Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лиги наций.

Испания — как на Евро

Лига А

Схема с ложной «девяткой», которая в принципе не свойственна Луису де ла Фуэнте, не сработала в первом туре, поэтому на острие атаки отправился перебравшийся летом в Катар Хоселу. А в центре поля появился проводивший первый в сезоне официальный матч Родри, что было особенно актуально в связи с дисквалификацией швейцарского капитана Джаки. Фактически, Испания вернулась к настройкам времен триумфального Евро-2024, и в атаке все заработало, как часы.

Первая же толковая комбинация с мягким навесом Ямаля — и вратарь после атаки Хоселу со «второго этажа» выбил мяч уже из-за линии ворот. А потом команда Мурата Якина получила двойной удар за несколько минут. Гол хозяев отменили благодаря зоркости ВАР, который увидел в начальной стадии атаки игру рукой, а потом судьи не посчитали фолом легкий толчок соперника Ямалем. Ламин снова разогнал голевую атаку, и после удара Уильямса на добивание успел Фабиан Руис.

Но рискованная игра испанцев в обороне привела к тому, что уже в середине первого тайма Ле Норман отправился в раздевалку за снос убегавшего к воротам Эмболо. И наказание едва не получилось двойным, однако штрафной Амдуни остановила перекладина. Он, впрочем, отличился после корнера, словно напомнив, что «Красная фурия» выиграла у Швейцарии лишь два из семи последних матчей.

Тем не менее, даже при важности результата де ла Фуэнте старается беречь Ямаля, поменяв самого результативного игрока своей эры (3 гола и 8 передач) в перерыве. И кто скажет, что тренер не прав? Вышедший вместо вундеркинда Ферран Торрес в контратаках выдал голевую передачу Руису и забил сам. Без учета товарищеских матчей Испания не проигрывает на протяжении 17 встреч (+15=2), и это лучшая серия с золотых времен Висенте дель Боске. Теперь надо догонять Данию.

Для команды, у которой нет постоянного тренера, а второй за короткий период исполняющий обязанности был назначен буквально перед стартом Лиги наций, Дания выглядит очень прилично. С другой стороны, Ларс Кнудсен ранее входил в штаб Каспера Юльманна, и преемственность соблюдена. Если же говорить о свежих веяниях, то это дебют в сборной Гренбака. Этот футболист сделал себе имя в «Буде-Глимт», а в национальную команду был привлечен уже после трансфера в «Ренн». Он-то и открыл в воскресенье счет, разыграв «стеночку» с Поульсеном. А ветерана стоит назвать героем воскресной игры, так как к голевой передаче он добавил сумасшедший по красоте мяч ударом через себя. Эта красота — символ сентябрьской Дании, которая сенсационно лидирует в очень сложной группе.

И В Н П М О 1. Дания 2 2 0 0 4-0 6 2. Испания 2 1 1 0 4-1 4 3. Сербия 2 0 1 1 0-2 1 4. Швейцария 2 0 0 2 1-6 0

12 октября. Испания — Дания, Сербия — Швейцария.

Вечер ветеранов

Роберто Мартинес оставил Криштиану Роналду на скамейке, объяснив свое решение желанием распределить силы при двух играх с интервалом в 72 часа. «Против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело только в желании поберечь игрока», — заметил испанец. А без капитана 45 минут мало что получалось. Моментов хватало, а шотландский бомбардир Мактоминай забил единственным ударом Шотландии за тайм.

Так что Роналду вышел на поле сразу после перерыва исправлять неприятную статистику, согласно которой Португалия под началом Мартинеса проиграла оба матча, в которых уступала по итогам первого тайма. И ведь капитан все перевернул! Причем в ситуации, когда после дальнего удара сравнявшего счет Бруну Фернандеша голкипер шотландцев Ганн включил режим Супермена. Достаточно отметить, как после паса Криша пяткой вратарь остановил выход Жоау Феликса один на один, а потом снял мяч с его головы на линии ворот! И все же Роналду свой 901-й гол в карьере забил, закрыв вопрос о своей необходимости сборной.

Хорваты устроили проводы из сборной Виды, у которого теперь есть памятная футболка с номером 104, что соответствует числу матчей защитника в сборной. Зато Модрич на покой не собирается и привычно вывел команду на поле накануне собственного 39-летия. А какой смысл уходить, если получаешь от игры удовольствии и продолжаешь творить магию, несмотря на возраст?!

В первом тайме своего 180-го матча за сборную Лука пристреливался. Во втором исполнил шедевр, со штрафного закинув мяч в «девятку» словно рукой. Такую бы эффективность другим игрокам «шашечных», который упустили немало моментов, за что их чуть не наказал попавший в перекладину Левандовски. Но это было бы нелогично, так как Хорватия в этот вечер оказалась на голову сильнее Польши.

И В Н П М О 1. Португалия 2 2 0 0 4-2 6 2. Хорватия 2 1 0 1 2-2 3 3. Польша 2 1 0 1 3-3 3 4. Шотландия 2 0 0 2 2-4 0

12 октября. Польша — Португалия, Хорватия — Шотландия.

Белорусы играют на ноль

Лига С

После того, как белорусскую команду возглавил испанец Карлос Алос, наши соседи прогрессируют. Да, с Болгарией на старте отчасти повезло, но четыре очка и ноль пропущенных мячей — отличный показатель. Второй пункт — заслуга голкипера минского «Динамо» Лопухова. Он творил чудеса в первом туре, а в Люксембурге в дебюте выдал классный сейв, который не позволил игре пойти по неблагоприятному сценарию. Результат же обеспечила атака, которая началась с фланговой подачи полузащитника «Крыльев Советов» Печенина, и увенчалась красивым обводящим ударом Громыко, который провел прошлый сезон в московском «Торпедо».

Лидирует же в этой группе Болгария, которая по ходу первого тайма претендовала на звание самой невезучей команды турнира. Против белорусов ее остановил поймавший кураж вратарь. В Пловдиве против хозяев был остановивший два удара каркас ворот, но ярко играющий этой осенью форвард ПАОК Десподов все же развернул удачу к себе лицом.

И В Н П М О 1. Белоруссия 2 1 1 0 1-0 4 2. Болгария 2 1 1 0 1-0 4 3. Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 4. Люксембург 2 0 0 2 0-3 0

12 октября. Белоруссия — Северная Ирландия, Болгария — Люксембург.

Фавориты без осечек

Сборная Азербайджана после назначения Фернанду Сантуша оставляет неоднозначное впечатление. Против шведов (1:3) была масса упущенных моментов, включая нереализованный пенальти. В Словакии же азербайджанцы активизировались слишком поздно — пропустив два гола за четыре минуты. Словно качественно защищавшихся гостей сломал пенальти. Ну а шанса вернуться в игру после прохода Кокчжю Азербайджан лишил отлично сыгравший Дубравка. После этого на первом плане чаще оказывался уроженец Махачкалы Дженетов, благодаря которому счет не вырос до крупного.

Как и предполагалось, все в этой группе сведется к спору словаков со Швецией. Та, почтив память Свена-Йорана Эриксена, разнесла оборону второго аутсайдера. Эстонцы продержались полчаса, после чего за дело взялись скандинавские снайперы Исак и Дьекереш. Пока все шведские голы в Лиге наций на счету отличившихся по три раза форвардов.

И В Н П М О 1. Швеция 2 2 0 0 6-1 6 2. Словакия 2 2 0 0 3-0 6 3. Азербайджан 2 0 0 2 1-5 0 4. Эстония 2 0 0 2 0-4 0

11 октября. Словакия — Швеция, Эстония — Азербайджан.

Триллер футбольных карликов

Лига D

Поразительно, но низший дивизион турнира уже второй раз за несколько дней дарит крутые сюжет. То Сан-Марино выиграет впервые за 20 лет, то Гибралтар с Лихтенштейном подарят безумный триллер. В нем было все — незабитый пенальти, отмененный при помощи ВАР гол и спасительный для гостей 11-метровый на четырнадцатой добавленной минуте. А украшение игрового дня — гол гибралтарца Уокера прямым ударом с углового.

И В Н П М О 1. Сан-Марино 1 1 0 0 1-0 3 2. Гибралтар 1 0 1 0 2-2 1 3. Лихтенштейн 2 0 1 1 2-3 1

10 октября. Гибралтар — Сан-Марино.