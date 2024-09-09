Роналду перевернул игру в роли джокера, Модрич выдал шедевр накануне 39-летия, Испания вдесятером разгромила Швейцарию

Сегодня, 00:15
Схема с ложной «девяткой», которая в принципе не свойственна Луису де ла Фуэнте, не сработала в первом туре, поэтому на острие атаки отправился перебравшийся летом в Катар Хоселу. А в центре поля появился проводивший первый в сезоне официальный матч Родри, что было особенно актуально в связи с дисквалификацией швейцарского капитана Джаки. Фактически, Испания вернулась к настройкам времен триумфального Евро-2024, и в атаке все заработало, как часы.
Первая же толковая комбинация с мягким навесом Ямаля — и вратарь после атаки Хоселу со «второго этажа» выбил мяч уже из-за линии ворот. А потом команда Мурата Якина получила двойной удар за несколько минут. Гол хозяев отменили благодаря зоркости ВАР, который увидел в начальной стадии атаки игру рукой, а потом судьи не посчитали фолом легкий толчок соперника Ямалем. Ламин снова разогнал голевую атаку, и после удара Уильямса на добивание успел Фабиан Руис.
Но рискованная игра испанцев в обороне привела к тому, что уже в середине первого тайма Ле Норман отправился в раздевалку за снос убегавшего к воротам Эмболо. И наказание едва не получилось двойным, однако штрафной Амдуни остановила перекладина. Он, впрочем, отличился после корнера, словно напомнив, что «Красная фурия» выиграла у Швейцарии лишь два из семи последних матчей.
Тем не менее, даже при важности результата де ла Фуэнте старается беречь Ямаля, поменяв самого результативного игрока своей эры (3 гола и 8 передач) в перерыве. И кто скажет, что тренер не прав? Вышедший вместо вундеркинда Ферран Торрес в контратаках выдал голевую передачу Руису и забил сам. Без учета товарищеских матчей Испания не проигрывает на протяжении 17 встреч (+15=2), и это лучшая серия с золотых времен Висенте дель Боске. Теперь надо догонять Данию.
Для команды, у которой нет постоянного тренера, а второй за короткий период исполняющий обязанности был назначен буквально перед стартом Лиги наций, Дания выглядит очень прилично. С другой стороны, Ларс Кнудсен ранее входил в штаб Каспера Юльманна, и преемственность соблюдена. Если же говорить о свежих веяниях, то это дебют в сборной Гренбака. Этот футболист сделал себе имя в «Буде-Глимт», а в национальную команду был привлечен уже после трансфера в «Ренн». Он-то и открыл в воскресенье счет, разыграв «стеночку» с Поульсеном. А ветерана стоит назвать героем воскресной игры, так как к голевой передаче он добавил сумасшедший по красоте мяч ударом через себя. Эта красота — символ сентябрьской Дании, которая сенсационно лидирует в очень сложной группе.
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|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Дания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-0
|
6
|
2. Испания
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
3. Сербия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-2
|
1
|
4. Швейцария
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-6
|
0
12 октября. Испания — Дания, Сербия — Швейцария.
Роберто Мартинес оставил Криштиану Роналду на скамейке, объяснив свое решение желанием распределить силы при двух играх с интервалом в 72 часа. «Против Хорватии Криштиану совершил больше всего ускорений, и дело только в желании поберечь игрока», — заметил испанец. А без капитана 45 минут мало что получалось. Моментов хватало, а шотландский бомбардир Мактоминай забил единственным ударом Шотландии за тайм.
Так что Роналду вышел на поле сразу после перерыва исправлять неприятную статистику, согласно которой Португалия под началом Мартинеса проиграла оба матча, в которых уступала по итогам первого тайма. И ведь капитан все перевернул! Причем в ситуации, когда после дальнего удара сравнявшего счет Бруну Фернандеша голкипер шотландцев Ганн включил режим Супермена. Достаточно отметить, как после паса Криша пяткой вратарь остановил выход Жоау Феликса один на один, а потом снял мяч с его головы на линии ворот! И все же Роналду свой 901-й гол в карьере забил, закрыв вопрос о своей необходимости сборной.
Хорваты устроили проводы из сборной Виды, у которого теперь есть памятная футболка с номером 104, что соответствует числу матчей защитника в сборной. Зато Модрич на покой не собирается и привычно вывел команду на поле накануне собственного 39-летия. А какой смысл уходить, если получаешь от игры удовольствии и продолжаешь творить магию, несмотря на возраст?!
В первом тайме своего 180-го матча за сборную Лука пристреливался. Во втором исполнил шедевр, со штрафного закинув мяч в «девятку» словно рукой. Такую бы эффективность другим игрокам «шашечных», который упустили немало моментов, за что их чуть не наказал попавший в перекладину Левандовски. Но это было бы нелогично, так как Хорватия в этот вечер оказалась на голову сильнее Польши.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Португалия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-2
|
6
|
2. Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3. Польша
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
4. Шотландия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-4
|
0
12 октября. Польша — Португалия, Хорватия — Шотландия.
После того, как белорусскую команду возглавил испанец Карлос Алос, наши соседи прогрессируют. Да, с Болгарией на старте отчасти повезло, но четыре очка и ноль пропущенных мячей — отличный показатель. Второй пункт — заслуга голкипера минского «Динамо» Лопухова. Он творил чудеса в первом туре, а в Люксембурге в дебюте выдал классный сейв, который не позволил игре пойти по неблагоприятному сценарию. Результат же обеспечила атака, которая началась с фланговой подачи полузащитника «Крыльев Советов» Печенина, и увенчалась красивым обводящим ударом Громыко, который провел прошлый сезон в московском «Торпедо».
Лидирует же в этой группе Болгария, которая по ходу первого тайма претендовала на звание самой невезучей команды турнира. Против белорусов ее остановил поймавший кураж вратарь. В Пловдиве против хозяев был остановивший два удара каркас ворот, но ярко играющий этой осенью форвард ПАОК Десподов все же развернул удачу к себе лицом.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Белоруссия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1-0
|
4
|
2. Болгария
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1-0
|
4
|
3. Северная Ирландия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-1
|
3
|
4. Люксембург
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-3
|
0
12 октября. Белоруссия — Северная Ирландия, Болгария — Люксембург.
Сборная Азербайджана после назначения Фернанду Сантуша оставляет неоднозначное впечатление. Против шведов (1:3) была масса упущенных моментов, включая нереализованный пенальти. В Словакии же азербайджанцы активизировались слишком поздно — пропустив два гола за четыре минуты. Словно качественно защищавшихся гостей сломал пенальти. Ну а шанса вернуться в игру после прохода Кокчжю Азербайджан лишил отлично сыгравший Дубравка. После этого на первом плане чаще оказывался уроженец Махачкалы Дженетов, благодаря которому счет не вырос до крупного.
Как и предполагалось, все в этой группе сведется к спору словаков со Швецией. Та, почтив память Свена-Йорана Эриксена, разнесла оборону второго аутсайдера. Эстонцы продержались полчаса, после чего за дело взялись скандинавские снайперы Исак и Дьекереш. Пока все шведские голы в Лиге наций на счету отличившихся по три раза форвардов.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-1
|
6
|
2. Словакия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3-0
|
6
|
3. Азербайджан
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
|
4. Эстония
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-4
|
0
11 октября. Словакия — Швеция, Эстония — Азербайджан.
Поразительно, но низший дивизион турнира уже второй раз за несколько дней дарит крутые сюжет. То Сан-Марино выиграет впервые за 20 лет, то Гибралтар с Лихтенштейном подарят безумный триллер. В нем было все — незабитый пенальти, отмененный при помощи ВАР гол и спасительный для гостей 11-метровый на четырнадцатой добавленной минуте. А украшение игрового дня — гол гибралтарца Уокера прямым ударом с углового.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Сан-Марино
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
2. Гибралтар
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2-2
|
1
|
3. Лихтенштейн
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-3
|
1
10 октября. Гибралтар — Сан-Марино.