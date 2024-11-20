Провал Казахстана, сумасшедшая результативность скандинавов и сказка Сан-Марино. Чем запомнился групповой этап Лиги наций

Не стоит недооценивать этот турнир.

Групповой этап четвертого розыгрыша Лиги наций завершен. Впереди только стыки за повышения и понижения в дивизионах и плей-офф для лучших команд элиты. Несмотря на в целом пренебрежительное отношение общественности к турниру, интересного в нем предостаточно.

За любым спортивным мероприятием гораздо интереснее наблюдать, когда присутствует соревнование. Подсчеты очков, вылеты, проходы, бомбардиры — ну точно же лучше, чем просто товарищеские матчи. Тем более на основе их результатов крайне редко принимаются судьбоносные решения, а тут вероятность, например, парочки увольнений очень велика.

С провалов и начнем. Самый громкий треск доносится, конечно, из Казахстана. Команда Станислава Черчесова ни разу не забила и получила суммарные 0:15 за шесть матчей — антирекорд дивизиона В. Российский тренер реагирует на неудачу в своем стиле, вот одна из многих цитат: «До меня сборная была бесхозной. Это не отговорки, но у нас не было ни одного плюса». После поражения 0:5 от Норвегии активно заговорили о потенциальной отставке Станислава Саламовича.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

Но есть специалист, в увольнении которого уверенности даже больше. Бельгийцы одержали всего одну победу в последних восьми играх и заняли третье место в группе дивизиона А — отправились в стыки с угрозой спуска. В ситуации с Доменико Тедеско цепляться вообще не за что, ведь, помимо тоски на поле, возникли и коммуникационные проблемы. Из-за конфликта с главным тренером сборная лишилась лидеров, Де Брейне и Куртуа. Вратарь дал понять, что при итальянце в национальную команду больше не приедет. Если лучшие из лучших отказываются играть, а результаты просели — зачем продолжать сотрудничество? Ответа нет.

Возвращаясь к Казахстану: последний гвоздь хет-триком вколотил Эрлинг Холанн. И здесь пора обсудить троицу наиболее опасных игроков. Норвежский форвард отличился семь раз и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. По ходу дела нападающий еще и рекорд по голам за Норвегию побил — у него 38 голов в 39 матчах.

Другой скандинав проявил себя даже мощнее. У невероятного Виктора Дьокереша накопилась девяточка! Да, он выступал в лиге С, но и сборная Швеции топовой не считается, Евро вот пропустила летом. Кто-то скажет, что соперники были слабые: Эстония, Азербайджан и Словакия. А, к примеру, у Англии группа разве сильно лучше? 9+5 в любом случае потрясающий показатель, так у шведа и общие цифры по сезону космические — 24 игры, 32 мяча.

Ну а мы добрались, наконец, до вышки: больше всех в лиге А настрелял сумасшедший 39-летний Криштиану Роналду — пять голов. У пятикратного обладателя «Золотого мяча» имелась возможность улучшить результат, но Португалия заранее обеспечила себе первое место, поэтому последний тур главная звезда пропустила. Лидерство и так никуда не делось, ближайшие преследователи остались в двух мячах позади. Оказалось, сухой Евро никакой не приговор амбициям легендарного вечно голодного футболиста.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

К слову о летнем чемпионате, надо отметить стабильность испанцев. Команда де ла Фуэнте заработала 16 очков, ни у кого во всех дивизионах не набралось больше, а чемпионы континента ведь играли в высшем. Причем возникали проблемы с составом (Ямаль ломался), трудности по ходу встреч (в последнем туре забили победный в добавленное время), но просадки по баллам так и не произошло. Беспроигрышная серия «фурии» в официальных матчах длится больше полутора лет, с марта 2023-го.

Напоследок — сказка. История малюсенькой страны, которая одержала две победы (всего их в истории теперь три) и поднялась в иерархии. Сборная Сан-Марино впервые за все время существования забила три в одной игре, одолела Лихтенштейн и заняла первое место в группе дивизиона С, оставив на второй строчке Гибралтар. Соцсети команды сошли с ума, да и весь футбольный мир тоже. Карлика обсуждали больше, чем триумф той же Испании. Романтика спорта в абсолюте! Правда, страшно представить, что их ждет с оппонентами покрепче.