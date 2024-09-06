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Сегодня, 01:15

Вы не поверите: Сан-Марино победило! Худшая сборная мира впервые выиграла в официальном матче

Гоша Чернов
Корреспондент
Игроки Сан-Марино празднуют гол.
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В крошечном государстве — национальный праздник.
Лига наций D. Группа 1
05 сент, 21:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
1:0
Лихтенштейн

В четверг, 5 сентября, состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. В самом младшем дивизионе, Лиге D, состоялась сенсация: сборная Сан-Марино победила Лихтенштейн со счетом 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте забил 19-летний форвард Нико Сенсоли.

Для Сан-Марино это громадное событие. Национальная команда страны в последний раз выигрывала в апреле 2004 года — тоже у Лихтенштейна, но в товарищеской встрече. Тот успех долго оставался единственным в истории государства с населением 33 тысячи человек. А нынешняя победа в Лиге наций стала для санмаринцев исторической: они впервые оказались сильнее в официальном матче.

Команда с последнего, 210-го места рейтинга ФИФА прервала серию из 140 игр с поражениями и ничьими.

После триумфа хозяева не сдерживали эмоций. Все запасные бросились обниматься с партнерами по сборной и праздновали так, будто завоевали трофей. Болельщики пришли в экстаз, а диктор сорвал голос, скандируя название страны.

В соцсетях футбольного Сан-Марино тоже не скрывали счастья: сразу после финального свистка там появился такой пост, будто кто-то в эйфории сломал клавиатуру.

Теперь на счету Сан-Марино 1 победа в официальном матче, 5 ничьих и 171 поражение.

После этого успеха команда с Апеннин возглавила таблицу группы 1 Лиги D с тремя очками, у ее соперников — Лихтенштейна и Гибралтара — турнирных баллов пока нет.

И

В

Н

П

М

О

1. Сан-Марино

1

1

0

0

1-0

3

2. Гибралтар

0

0

0

0

0-0

0

3. Лихтенштейн

1

0

0

1

0-1

0
Футбол
Сборная Лихтенштейна по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
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