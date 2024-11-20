Косово присудили поражение 0:3 в матче с Румынией. Развязка скандала в Лиге наций

Досрочно ушли в раздевалку из-за скандирований на трибунах.

Сборной Косово засчитали поражение 0:3 в выездном матче 5-го тура Лиги наций против Румынии, сообщает УЕФА. Напомним, косовары покинули поле в конце встречи из-за оскорблений со стороны болельщиков, матч не был доигран и прекратился при счете 0:0. Теперь гости официально проиграли, хотя на положение команд в турнирной таблице это не повлияло. Румыния, занимавшая первую строчку в группе 2 дивизиона С, там и финишировал, Косово также сохранило за собой второе место.

Почему косовары ушли?

Формальная причина покинуть поле за несколько минут до конца встречи у гостей была — румынская публика вела себя агрессивно и провоцировала игроков соперника. Федерация футбола Косово в заявлении подробно описала проблему: «На протяжении всего матча звучали крики «Косово — это Сербия» и «Сербия, Сербия», свист во время исполнения национального гимна Косово, бросание посторонних предметов... и другие оскорбительные и провокационные действия. Все это создавало неприемлемую атмосферу, небезопасную для наших игроков».

Также в федерации добавили, что дважды предупреждали УЕФА о возможных провокациях — за несколько дней и за несколько минут до матча. Однако, как следует из жалобы косоваров, в союзе не предприняли никаких действий.

При этом Федерация футбола Румынии отрицала все обвинения и даже заподозрила гостей в умышленном срыве игры: «Важно подчеркнуть, что во время матча не было никаких расистских скандирований, и лозунг «Косово — это Сербия» не произносился ни разу. Мы считаем прискорбным, что команда Косово решила покинуть поле и удалиться в раздевалку всего за две минуты до финального свистка, учитывая, что результат был не в ее пользу».

После игры в соцсетях появились фото и видео того, в каком состоянии косовская сборная оставила раздевалку — на снимках видно, что везде разбросан мусор, а на столе лежат пустые упаковки от пиццы.

В УЕФА приняли компромиссное решение: косоваров наказали за скандальный уход с поля, а румын — за сорванную организацию матча.

Защитник сборной Косово Люмбард Делова (в центре) показывает знак мира румынским болельщикам. Фото Getty Images

Румынии тоже досталось

Сложно сказать, кто пострадал сильнее. С одной стороны, сборная Косово лишилась трех очков. С другой — список обвинений принимающей стороны куда длиннее:

дискриминационное поведение;

бросание посторонних предметов на поле;

блокирование общественных проходов;

использование фаеров;

использование лазерных указок;

нарушение порядка во время исполнения национальных гимнов;

незаконные скандирования;

неподобающее поведение команды (5 желтых карточек и более).

За такой букет Румынию оштрафовали почти на 130 тысяч евро и на один матч оставили без зрителей. Для сравнения: штраф Косово — всего 6 тысяч евро.

Это не первый скандал в матчах Румынии и Косово. В сентябре 2023 года в матче отборочного турнира Евро румынские болельщики тоже провоцировали гостей просербскими акциями. Косовары также ушли с поля, но вернулись через 45 минут и закончили встречу поражением — 0:2. УЕФА тогда также оставил сборную Румынии без болельщиков на один матч.