Дикий сейв Трубина, гол с пенальти. Украина спаслась в матче с Чехией, но осталась на последнем месте

Чехи же возглавляют квартет.

Украина в четвертом туре группового этапа Лиги наций сыграла вничью с Чехией (1:1). Желто-синие не уступили во втором матче подряд, но все равно остались на последней строчке квартета.

Чехия быстро вышла вперед

Чехи моментально захватили инициативу и закончили первый тайм с двукратным превосходством по ударам (8:4). Украина, несмотря на небольшое преимущество во владении мячом (51,5% против 48,5%), крайне редко угрожала воротам Матея Коваржа — всего один удар в створ. Комбинации Чехии были куда острее и гораздо чаще приводили к опасным моментам.

Однако гол гостей родился не из обдуманного розыгрыша. На 18-й минуте Лукаш Черв прошил Анатолия Трубина мощным дальним ударом — подкараулил неудачный вынос головой от Ефима Конопли после углового и из-за штрафной десантировал мяч в нижний угол. Для 23-летнего полузащитника «Виктории Пльзень» этот гол стал дебютным за четыре матча в национальной команде.

В этом же эпизоде произошел самый страшный момент первого тайма — защитник Алексей Гуцуляк получил травму головы в единоборстве с Томашем Соучеком в своей штрафной. Гуцуляк рухнул на газон и практически не шевелился: футболисту несколько минут оказывали помощь и унесли с поля на носилках. Украинские журналисты сообщают, что после этого Алексей пришел в сознание.

В конце тайма чехи забили второй — уже в компенсированное время превратили в гол еще один стандарт. К счастью для Украины, мяч не засчитали. Вацлав Черны из глубины навесил в штрафную после выноса его первой подачи. Томаш Хоры пробил в угол: Трубин с трудом отбил, но оказался бессилен против добивания Мартина Витика, который залез в небольшой офсайд.

Артем Довбик забил с пенальти. Фото Reuters

Украину спас пенальти

Второй тайм начался по абсолютно полярному сценарию: теперь украинцы захлопнули соперника на его половине поля и активно угрожали воротам — в первые 15 минут оформили три удара. Чехи же впервые после перерыва пробили только на 67-й, однако быстро довели число попыток до семи.

В отличие от чехов в первом тайме, украинцы затратили на гол гораздо меньше времени — на 53-й минуте Артем Довбик реализовал 11-метровый, оформив 11-й мяч за национальную команду. Пенальти привез Ладислав Крейчи — не пускал Коноплю к мячу в штрафной после заброса из глубины и случайно сыграл рукой. Арбитр Гильермо Куадра Фернандес моментально распознал фол, что спустя несколько мгновений подтвердила проверка ВАР.

К середине тайма Чехия выравняла игру: украинцы меньше времени проводили у чужих ворот, но все равно нередко атаковали — наступление вернулось и в действия гостей. На 77-й минуте они создали самый острый момент второго тайма. После отбора на чужой половине выкатились в разящую атаку, которую ударом в касание из штрафной замкнул вышедший на замену форвард Ян Климент. Трубин на противоходе выловил катящийся в сетку мяч и опередил на добивании Павла Шульца.

Последние минуты прошли в упорных контратаках Украины — команде было важно вырвать победу, чтобы подняться с последнего места и продолжить борьбу за повышение. Александр Зубков опасно бил со штрафного, Михаил Мудрик пару раз проверял лонгшоты, но реальной работы у Коваржа было мало — хозяева лишь дважды попали в створ.

Как команды выступают в турнире

Чехия с семью очками в четырех матчах возглавляет группу. Однако борьба в квартете очень острая — идущие ниже Грузия и Албания отстали всего на один балл. Украина замыкает четверку: сборная уступила в первых двух турах и после минимальной победы над Грузией (1:0) 11 октября сыграла вничью с чехами.