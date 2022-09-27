Гениальный Доннарумма вытащил Италию в «Финал четырех», Англия и Германия устроили голевой триллер

Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Манчини выиграл в «группе смерти»

Лига А

Наверное, только сумасшедший или провидец мог предположить перед стартом турнира, что ключевой игрой в «группе смерти» станет встреча Венгрии и Италии, причем в роли лидера будут выступать отнюдь не чемпионы Европы-2020. Тем не менее реализовался фантастический сценарий, и венгры, которых уже пятый год тренирует итальянец Марко Росси, постарались начать с позиции силы.

При этом хозяева едва не пропустили на первых минутах после технической ошибки Гулачи, однако Аттила Солои вынес мяч с линии ворот. Но если против Германии самоотверженности мадьярам хватило, то с настырностью Распадори они ничего поделать не смогли. Когда Гулачи остановил Ньонто, автор победного гола в ворота Англии на отскоке оказался расторопнее сразу нескольких защитников.

Для хозяев это еще не тянуло на катастрофу, только после перерыва ситуация усложнилась кардинально. Постарались Барелла, классно среагировавший на забегание партнера по команде, и Кристанте, выложивший мяч замкнувшему дальнюю штангу Димарко. Но венгры не впали в прострацию, а превратили в одного из героев вечера Доннарумму.

Точнее, голкипер сделал это сам. С интервалом в несколько минут он сначала совершил тройной сейв, потащив сразу два добивания, затем ногами на ленточке остановил удар в противоход в исполнении Стайлза и, наконец, невероятным образом среагировал на рикошет от Бонуччи. В общем, чуда не случилось. Венгрия провела отличный турнир и может собой гордиться, однако Роберто Манчини получил шанс взять с Италией второй трофей.

Кейн — кошмар Германии

Игра на «Уэмбли» привлекала разве только топ-вывеской, но не имела никакого турнирного значения. Хотя в плане подготовки к ЧМ-2022 встреча Англии и Германии превращалась в важнейшую репетицию. А для британцев, которые показали в Лиге наций максимально унылый футбол и впервые за долгое время выдали серию из пяти матчей без побед, это был шанс выйти из затянувшегося кризиса.

Получалось, честно говоря, со скрипом. Да, в первом тайме было два шанса у Стерлинга, один из которых он создал эффектным финтом, только Тер Штеген был великолепен, и к перерыву серия Англии без голов с игры пошла на девятый час. Кроме того, пришлось менять получившего травму Стоунза, что должно сильно огорчить главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

А Гарета Саутгейта в начале второго тайма расстроил Магуайр, неуклюже уложивший на газон в собственной штрафной Мусиалу. Даже странно, что для назначения реализованного Гюндоганом пенальти арбитру потребовалась помощь ВАР. Впрочем, справедливость восторжествовала, и данную фразу можно повторить, говоря об эффектном голе Хаверца, который шикарным обводящим ударом отправил мяч в верхний угол рикошетом от штанги.

И тут, когда очередная неудача англичан виделась неизбежной, сокративший отставание Шоу словно снял с плеч хозяев непосильный груз. Откуда-то вдруг вернулась легкость, и два джокера — Сака и Маунт — зажгли на табло вторую двойку. Дальше — больше. ВАР снова вмешался в игру и помог Данни Маккели убедиться, что Шлоттербек врезался в ногу Беллингема в штрафной, а не за ее пределами. Итог — гол Кейна с пенальти, который забил Германии в четвертом матче подряд, что прежде удавалось только венгру Имре Шлоссеру в начале прошлого века (1909—1912).

Но и это было еще не все! Готовившуюся праздновать долгожданную победу Англию подвел Поуп, просчетом которого воспользовался Хаверц. А на последних минутах чаша весов могла снова качнуться в сторону хозяев, однако Тер Штеген вытащил из угла удар Сака. Британцам, конечно, было обидно, только их яркий отрезок стал лучом света в преддверии мирового первенства.

И В Н П М О 1. Италия 6 3 2 1 8-7 11 2. Венгрия 6 3 1 2 8-5 10 3. Германия 6 1 4 1 11-9 7 4. Англия 6 0 3 3 4-10 3

Статистика дня

5 мячей забил в текущем турнире нападающий сборной Грузии Кварацхелия.

34 победы на посту главного тренера сборной Италии одержал Роберто Манчини. Он сравнялся с занимающим третье место Ариго Сакки, но до абсолютного рекорда выигравшего 63 раза Витторио Поццо еще далеко.

50-й матч в роли капитана сборной Англии провел нападающий Кейн. Это пятый результат в истории команды «трех львов». Ближайший ориентир — Дэвид Бекхэм (59), а рекордсменом с 90 играми является легендарный чемпион мира-1966 Бобби Мур.

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