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Сегодня, 17:15

Украина против Тедеско, а Сперцян сыграет с Хвичей. Результаты жеребьевки Лиги наций

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф и стыковых матчей Лиги наций
Артем Белинин
Корреспондент
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, футболисты сборных Армении и Грузии Эдуард Сперцян и Хвича Кварацхелия
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян и нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева направо).
Фото Reuters, Global Look Press
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И ремейк финала ЧМ-2018.

В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций. Все пары выглядят так:

Нидерланды — Испания;
Хорватия — Франция;
Дания — Португалия;
Италия — Германия.

Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.

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Кроме того, определились участники стыковых матчей:

Стыковые матчи лиг А и В:

Турция — Венгрия;
Украина — Бельгия;
Австрия — Сербия;
Греция — Шотландия.

Стыковые матчи лиг В и C:

Косово — Исландия;
Болгария — Ирландия;
Армения — Грузия;
Словакия — Словения.

Стыковые матчи лиг С и D:

Гибралтар — Латвия;
Мальта — Люксембург.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти и спортивный директор команды Джанлуиджи Буффон
Лучано Спаллетти и Джанлуиджи Буффон.
Фото Reuters

Огненный четвертьфинал?

Все пары в плей-офф получились захватывающими. Так, испанцы, действующие победители чемпионата Европы и одна из лучших сборных мира прямо сейчас, получили вполне удобного соперника — Нидерланды. Последний раз команды играли друг с другом четыре года назад в товарищеском матче (1:1). А на крупном турнире коллективы встречались и вовсе 10 лет назад, многие помнят тот матч — Нидерланды раскатали Испанию 5:1 на чемпионате мира.

Шлейф мундиаля тянется и за другой парой — Хорватии и Франции. Правда, эти двое встречались не в пример чаще испанцев и голландцев — после финала чемпионата мира в России (4:2) между ними прошло уже четыре матча, все в рамках Лиги наций. Кстати, хорваты в этой серии победили лишь однажды — 1:0 в 2022 году. С тех пор сборные не выходили на поле друг против друга.

Сборная Франции обыграла Италию в&nbsp;матче Лиги наций (3:1). Франция вырвала у Италии первое место, Англия мощно вернулась в элиту, гол Сперцяна помог Армении попасть в стыки

Италия и Германия выглядит как топовая пара не с точки зрения истории, а по факту силы. Коллектив Лучано Спаллетти почти реабилитировался за провал на Евро успешным выступлением в Лиге наций (омрачило его только поражение от Франции в 6-м туре — 1:3), а немцы и вовсе стали одной из самых результативных команд турнира, настреляв 18 голов на групповом этапе. На домашнем Евро Германия выступила приемлемо, так что актуальная форма у обеих сборных, вероятно, одна из лучших среди всех участников четвертьфинала.

Дания и Португалия — тоже занимательный дуэт. Конечно, в первую очередь для поклонников Криштиану Роналду — форвард хорошо провел групповой этап и наверняка намерен не хуже выступить в плей-офф. К тому же футболист «Аль-Насра» знает вкус победы в Лиге наций (Португалия — первый победитель турнира) и точно захочет ощутить его вновь.

Футболисты сборной Бельгии перед матчем Лиги наций против сборной Италии
Сборная Бельгии сыграет с Украиной.
Фото Reuters

Украина против Бельгии

Украинцы крайне слабо провели групповой этап и только в последнем туре избежали прямого вылета в дивизион С. Получилось даже неплохо, благодаря победе над Албанией (2:1) команда Сергея Реброва может теперь побороться за место в элите через стыковой матч с Бельгией, которая, кстати, при Доменико Тедеско не выглядит очень уж грозной силой.

Откровенно говоря, «Дьяволы» провалили групповой этап Лиги наций еще хуже украинцев — те все же набрали 8 очков. Бельгийцы победили лишь однажды — откровенного аутсайдера, Израиль. И в последнем туре ему же проиграли — в общем, дела у Тедеско с бельгийцами идут плохо. Об отставке не просто шепчут, а уже трубят — так что не факт, что экс-тренер «Спартака» вообще сыграет против Украины.

Хвича Кварацхелия в&nbsp;матче Чехия&nbsp;&mdash; Грузия (2:1). Сумасшедшая развязка в Лиге наций: Украина обошла Грузию и может попасть в дивизион А

Сперцян против Кварацхелии

Пожалуй, самая классная и в то же время грустная пара образовалась в стыковых матчах В/С. Армения сойдется с Грузией — российским болельщикам будет интересно посмотреть на представителей (и экс-представителей) РПЛ в деле друг против друга. Но так как в хорошем дивизионе останется только один, следить за этим будет немного печально.

Напомним, за сборную Армении выступает воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а за Грузию — экс-футболист «Рубина» и «Локомотива», ныне играющий за «Наполи», Хвича Кварацхелия.

Действующий победитель Лиги наций — сборная Испании.

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Сборная Армении по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Италии по футболу

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