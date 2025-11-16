11-летняя футболистка «Рубина» получила перелом ноги после наказания от тренера

16 ноября, 18:44
На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По информации источника, у спортсменки закрытый перелом 4-й и 5-й плюсневых костей правой стопы.
Родители девочки обратились в полицию. Вероятно, юная футболистка завершит спортивную карьеру. В клубе подтвердили, что травма случилась во время тренировки.
«Рубин» готов оплатить расходы на лечение и реабилитацию. Клуб намерен урегулировать ситуацию без обращения в суд.
Alan Makoev
отдавайте детей на рисование,тряпки.
16.11.2025
Alan Makoev
Держись тренер...Глупые люди ничего не понимают..А по вашему,чемпионы,это легко? каждый негативный комментарий от ьряпок..Вам не сюда,Вам на модный приговор.
16.11.2025
Динамов
У ФК Рубин нет разнорабочих для таскания тяжестей? Ну значит и тренершу под суд и в колонию, и главу ФК Рубин туда же за то, что экономит на том, чём экономить недопустимо! А родителям надо бы научить девочку, что если тебе взрослый приказывает сделать что-то, что наносит тебе ВРЕД - то надо спокойно посылать взрослого НАHHHУЙ!
16.11.2025
Пан Юзеф
А кошмар тренера заключается в несоблюдении требований должностной инструкции и нормативной документации. Где написано, что при предоставлении услуг тренер обязан обеспечить их безопасность.
16.11.2025
rashton22
не дело заставлять ребёнка, тем более девочку, таскать тяжести! Совсем у тренера крыша поехала?О чём думает человек?
16.11.2025
Alexander Malygin
Это не несчастный случай. Если бы в качестве наказания тренер отправила девочку отжиматься, пресс качать, пробежать несколько кругов вокруг поля, а та запнулась и сломала ногу - это несчастный случай. А отправить 11-летнюю малявку тащить тяжёлые ворота - это бред, не имеющий отношения ни к футболу, ни к воспитанию, ни к адекватной тренерской деятельности.
16.11.2025
Микола Питерский
А в чем заключается кошмар в действиях тренера? Родители ребенка не в сборную по лежанию на пляже отдали. Во всех секциях тренеры применяют наказания. И эти наказания бывают довольно жесткими. Без этого не будет высоких достижений. Тренер по любому виновата будет, но вполне возможно это банальный несчастный случай. А ребенку здоровья
16.11.2025
zoolord
Тренер должна сидеть, если все это правда.
16.11.2025
Gordon
Так себе повод для сарказма.
16.11.2025
Alexander Malygin
Кошмарные действия тренера, но достойное поведение "Рубина" - не отнекиваются, берут на себя ответственность.
16.11.2025
bvp
Карьера богатая.
16.11.2025