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Футбол

Сегодня, 18:30

18-летний белорусский футболист погиб в автокатастрофе

Алина Савинова
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Защитник минского футбольного клуба БГУ Федор Полонейчик погиб в результате ДТП. Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября.

«Наши соболезнования родителям и близким Федора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Федора как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека», — говорится в сообщении БГУ в социальных сетях.

18-летний Полонейчик являлся воспитанником Футбольной академии «Минска». Позже он начал выступать за БГУ во второй лиге чемпионата Белоруссии и за медийную команду «One Media». В 2022 году защитник вызывался в сборную страны до 17 лет, в составе которой принял участие в Кубке развития.

Футбол

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