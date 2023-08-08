9 сентября в Москве пройдет матч памяти Цымбаларя — «Спартак» против сборной мира

9 сентября на «Открытие Арене» в Москве пройдет матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором примут участие ветераны «Спартака» и сборной мира, сообщает «РБ Спорт».

В этом году исполняется 10 лет со дня ухода из жизни спартаковца.

Отмечается, что команду сборной мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды мирового футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 90-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры в составе московской команды, 54 забитых мяча и 40 результативных передач. За сборную России он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола.