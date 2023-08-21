Адамов — об игре за «Терек»: «Сказал ветеранам: «Если толпой меня побьете, я вас потом один на один поубиваю»

Бывший нападающий сборной России Роман Адамов рассказал о дедовщине в грозненском «Тереке».

«Когда я приходил в команду, средний возраст игроков был 35 лет. А мне было 22 года. Старики, видимо, подумали: «О! Булочка пришел». Начали учить жизни, бить на тренировках. Но я уже был научен «Шахтером» и «Ростовом» — долбил в ответ. Но один раз вышел из себя. Чудак меня всю тренировку цеплял, бил и я в какой-то момент не выдержал — развернулся и как дал ему! Ногами вперед летел. Сразу же подлетел второй ветеранчик: «Да ты не жилец после тренировки!». Я ответил: «Слушайте, я знаю, где каждый из вас живет. Если вы меня толпой побьете, я вас потом один на один поубиваю нахрен», — приводит Sport24 слова Адамова.

Адамов выступал за «Терек» с 2004 по 2006 год. В составе грозненского клуба он стал победителем первого дивизиона России в 2004 году.