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Сегодня, 12:10

Агент Клюев: «У Новосельцева год назад было предложение от «ЧФР Клуж», но он отказался»

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал о защитнике Иване Новосельцеве.

«Иван Новосельцев закончил карьеру, но мы до сих пор в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил. У него год назад было предложение от «ЧФР Клуж». Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

В последний раз Новосельцев выступал за тульский «Арсенал» 12 марта 2022 года. После этого он играл в медийной лиге.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5087813-agent-klyuev-novoselceva-god-nazad-zval-chfr-kluzh-no-on-otkazalsya-iz-za-politiki.html
Иван Новосельцев
Футбол
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