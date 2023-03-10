Агент объяснил, почему российские футболисты не переходят в израильские клубы

Израильский агент Яков Гершензон поделился мнением о том, почему российские футболисты редко переезжают в чемпионат Израиля.

«Потому что футбол в России, на Украине и на всем постсоветском пространстве наладился. А в чемпионате Израиля уровень зарплат с 1990-х не так существенно поднялся. Если тогда хорошему футболисту платили 5 тысяч долларов в месяц, то сейчас платят 15 тысяч. У единиц зарплата доходит до 20 тысяч. Для сильного игрока из той же РПЛ это не зарплата. Поэтому Израиль им и не был интересен, никто не хотел сюда ехать. В последний год ситуация изменилась: снова появились русские, украинцы, белорусы, казахи», — приводит слова Гершензона «Чемпионат».

С лета прошлого года в Израиле выступает Магомед Шапи-Сулейманов. «Хапоэль» Беэр Шева арендовал россиянина у «Краснодара». В зимнее трансферное окно на правах аренды к израильскому «Бейтару» присоединились два российских защитника: Сергей Бородин и Григорий Морозов.