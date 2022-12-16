AIPS не включила представителей России в номинации на звания лучших спортсменов и команды года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) представила номинантов на призы «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Команда года».

Среди претендентов на награды нет ни одного представителя России.

На звание спортсмена года номинированы 27 человек, среди которых есть футболисты Софьян Амрабат, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, гонщики «Формулы-1» Серхио Перес и Макс Ферстаппен, биатлонист Йоханнес Бе, теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, баскетболист Яннис Адетокунбо.

На премию «Спортсменка года» претендуют 30 девушек. В спике присутствуют гимнастка Симона Байлз, лыжница Тереза Йохауг, пловчиха Кэти Ледеки, теннисистки Наоми Осака, Онс Жабер и Серена Уильямс, футболистка Алексия Путельяс.

В число кандидатов на звание «Команда года» включены мужские футбольные сборные Аргентины, Хорватии, Франции и Марокко, футбольные клубы «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и «Реал», мужская сборная Финляндии по хоккею, команда «Формулы-1» «Ред Булл», китайская пара по фигурному катанию Вэньцзин Суй/Цун Хань, чемпион НБА «Голден Стэйт». Всего в числе претендентов 20 команд.

Голосование журналистов продлится до 29 декабря.