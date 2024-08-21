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Сегодня, 17:05

Акинфеев рассказал о желании пригласить «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на Кубок Игоря Акинфеева

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что хотел пригласить команду Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубок Игоря Акинфеева-2024.

— Мы хотели, чтобы к нам приехали команды из Китая и Бразилии. Но не получилось, будем стараться, чтобы в следующем году они приехали, — сказал Акинфеев во время Кубка Игоря Акинфеева.

— Из Китая — это команду Слуцкого?

— Да. Но не получилось, они долго на факс отвечают.

— Какая экипировка была у вас?

— Не было никаких бутс, они появились в 11-12 лет. Помню, были штаны такие Reebok. Нынешнему поколению остается только завидовать, не только в экипировке, но и в гаджетах, вообще во всем.

Кубок Игоря Акинфеева — открытый международный футбольный турнир. Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году состоялся первый такой турнир.

Игорь Акинфеев
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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