«Акрон-Академии Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»

Проект создания, реконструкции и эксплуатации футбольно-тренировочной базы академии — один из лучших проектов в рамках отбора практик создания объектов социальной инфраструктуры с акцентом на государственно-частное партнерство.

4 декабря состоялась защита проектов финалистов конкурса «МАРТ» и оглашение результатов. Представители «Акрон-Академии Коноплева» защищали проект в онлайн-формате, рассказав о текущих и будущих изменениях инфраструктуры.

В мае 2022 года между ГК «Акрон Холдинг» и правительством Самарской областью было заключено концессионное соглашение, в рамках которого уже построен стадион на 520 мест, реконструирован крытый манеж в учебном корпусе академии, а также активно ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Возможность представлять Самарскую область и собственное учреждение на всероссийском конкурсе для нас большая честь. Конечно, мы рады, что из 47 проектов, среди которых были как спортивные, так и общеобразовательные проекты, у нас получилось занять второе место. Благодарим организаторов конкурса и членов жюри за высокую оценку представленной нами работы. Уверены, что реализация планов принесет огромную пользу будущему поколению спортсменов», — заявил генеральный директор «Акрон-Академии Коноплева» Александр Помазан.

Конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» организован комитетом Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным народным советом и негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ».

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