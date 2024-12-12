Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
ЮФЛ
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
Олимпиада
Статьи
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Ставки

Сегодня, 17:45

«Акрон-Академии Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»

Telegram Дзен

Проект создания, реконструкции и эксплуатации футбольно-тренировочной базы академии — один из лучших проектов в рамках отбора практик создания объектов социальной инфраструктуры с акцентом на государственно-частное партнерство.

4 декабря состоялась защита проектов финалистов конкурса «МАРТ» и оглашение результатов. Представители «Акрон-Академии Коноплева» защищали проект в онлайн-формате, рассказав о текущих и будущих изменениях инфраструктуры.

Мохамед Салах празднует гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Жироны&raquo; (1:0). 10&nbsp;декабря. Жирона. Лига чемпионов уходит на большой перерыв. Кто этой осенью удивил, кто разочаровал, на кого обратить внимание

В мае 2022 года между ГК «Акрон Холдинг» и правительством Самарской областью было заключено концессионное соглашение, в рамках которого уже построен стадион на 520 мест, реконструирован крытый манеж в учебном корпусе академии, а также активно ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Возможность представлять Самарскую область и собственное учреждение на всероссийском конкурсе для нас большая честь. Конечно, мы рады, что из 47 проектов, среди которых были как спортивные, так и общеобразовательные проекты, у нас получилось занять второе место. Благодарим организаторов конкурса и членов жюри за высокую оценку представленной нами работы. Уверены, что реализация планов принесет огромную пользу будущему поколению спортсменов», — заявил генеральный директор «Акрон-Академии Коноплева» Александр Помазан.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе. Мбаппе победил! Дело о причастности звезды «Реала» к изнасилованию в Швеции закрыто

Конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» организован комитетом Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным народным советом и негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ».

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Сегодня
Вчера
Неделя