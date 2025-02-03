«Аль-Наср» и «Аль-Васль» встретятся в матче азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Аль-Васл» (ОАЭ) встретятся в матче 7-го тура Лиги чемпионов АФК в понедельник, 3 февраля. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по подписке.

«Аль-Наср» набрал в Лиге чемпионов 13 очков, «Аль-Васл» — 11. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф. В 6-м туре «Аль-Наср» уступил «Аль-Садду» со счетом 1:2, а «Аль-Васл» сыграл вничью с «Аль-Раяном» (1:1).

Действующим победителем азиатской Лиги чемпиогов является «Аль-Аин» из ОАЭ, в сезоне-2023/24 победивший в финале японскую «Йокогаму».