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Футбол

Сегодня, 19:47

Алдонин — об опросе ВЦИОМ: «Уверен, футбол любят во всей нашей стране»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

«Здесь нужно отдать должное тому, что есть много околофутбольных проектов, например «Тур Кубка России», «Футбол в школах». Мы ездим в регионы и видим интерес огромного количества детей. Они хотят заниматься и занимаются нашим любимым видом спорта. Работа ведется во всех направлениях. С Кубком России фотографируются, общаются с нами. Да, сейчас нет еврокубков, но внутри страны очень много проектов, которые добавляют футболу популярности», — сказал Алдонин «СЭ».

Бывший футболист ЦСКА также высказался о популярности проектов, организованных РФС.

«В целом количество участвующих радует. Не знаю, как насчет объективной картины, но уверен, что футбол любят во всей нашей стране. Ведь Россия огромная. За последние несколько лет объехали много городов: Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Пермь, даже на Сахалин летали! На том же Сахалине, например, в начале августа вместо запланированных 100 детей было 350», — добавил Алдонин.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период увеличилась с 43 до 77 процентов. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Евгений Алдонин
Футбол

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