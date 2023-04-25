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Сегодня, 10:27

Кокорин объяснил свои слова, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил свои слова о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Все прекрасно знают, что спортсмены, скажем так, не совсем умные ребята. Мы все так считаем. Ну, все кто пишут свои комментарии. Поэтому делайте скидку тогда (смеется).

Сейчас мне дали время и я хочу выразить свою мысль. Я имел в виду, что те люди, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые поплыли, не чувствуют земли под ногами. Вот таких людей можно посадить для переосмысления на 1-2 месяца. Вот я это имел в виду. Не каждого. Если все подумали, что я призываю всех пойти нарушать закон и потом сидеть. Нет, я это не имел ввиду», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Nobel.

Кокорин и Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

Источник: Nobel
Александр Кокорин
Футбол
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