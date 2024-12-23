Мостовой об обучении в Академии РФС: «Аттестация прошла хорошо, все ее должны пройти успешно»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о прохождении аттестации в Академии Российского футбольного союза. Ранее об этом сообщило издание РИА «Спорт» со ссылкой на слова неназванного представителя пресс-службы РФС.

«Мы с ребятам прошли аттестацию в конце месяца. Сейчас все завершилось, все ушли в новогодний отпуск. Соберемся в январе и подведем итоги, где нам скажут результаты. Аттестация прошла хорошо, все ее должны пройти успешно», — сказал Мостовой «СЭ».

С 2023 года экс-футболист проходит обучение на тренерскую лицензию в Академии РФС.

В ноябре 56-летний Мостовой стажировался в московском «Динамо».