Александр Мостовой прошел аттестацию в Академии РФС

Группа, в которой обучался бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой, прошла аттестацию в Академии Российского футбольного союза.

«Группа, в том числе Александр Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия. Пакет документов об образовании они смогут получить, скорее всего, в начале следующего года», — цитирует пресс-службу РФС РИА.

В ноябре 56-летний Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».