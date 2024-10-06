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Футбол

Сегодня, 15:08

Александр Мостовой рассказал о своем самочувствии после операции

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о своем самочувствии после операции по удалению камней в почках.

«Все нормально прошло, в целом неплохо, завтра будем решать, как и что дальше делать, потому что не до конца, не все камни убрали. Пока нет разговора о выписке, есть несколько камней, главное, чтобы они опять не двинулись, нужно будет смотреть, как действовать. Предварительно пока нет понимания, когда выпишут», — приводит слова Мостового ТАСС.

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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