9 октября, 14:10
Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов в комментарии «СЭ» выразил соболезнования по поводу смерти бывшего игрока ярославской команды Артема Енина.
Бывший футболист сборной России Артем Енин скончался на 49-м году жизни.
«Узнали об этом только сегодня, клуб занимается этим. Пока конкретики нет. Могу сказать, что завтра будут похороны, венок от клуба сделаем. Хоть я не люблю говорить громкие слова, но для меня лично это крайне тяжело, ведь Тема — мой воспитанник», — сказал Побегалов «СЭ».
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что причиной смерти Енина стала остановка сердца. У спортсмена в последнее время была острая сердечная недостаточность.
Енин выступал за «Шинник», костромской «Спартак», вологодское «Динамо», нальчикский «Спартак», «Урал» и луховицкий «Спартак». За сборную России футболист провел один матч против Испании.
Денис Сафронов