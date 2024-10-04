Александра Мостового экстренно госпитализировали в больницу из-за камней в почках

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой был госпитализирован в больницу из-за камней в почках.

«В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично. Когда выпишут? Пока не знаю, выходные точно проведу в больнице», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.