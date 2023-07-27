Сорокин: «В Африке есть сильные сборные, с которыми можно было бы сыграть. Это надо обсуждать»

Глава оргкомитета ЧМ?2018 в России Алексей Сорокин ответил «СЭ» на вопрос о важности сотрудничества с африканскими странами.

«На мой взгляд, очень интересно, потому что в целом Африка — крайне футбольный континент. Тут очень много футболистов, многие из них потом были натурализованы где-то. Но мы все помним, откуда они появились. Есть сильные сборные, интересные команды, с которыми можно было бы сыграть. На мой взгляд, сейчас это надо обсуждать со всеми желающими», — сказал Сорокин «СЭ» в рамках форума «Россия — Африка».