Алвес может получить компенсацию за время в заключении

Экс-футболист «Барселоны», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес имеет право на денежную компенсацию за 405 дней, проведенных в тюрьме, сообщает Marca.

По данным сточника, сумма выплаты может составить 20 тысяч евро.

Это стало возможным после того, как Верховный суд Испании отменил первоначальный приговор по делу об изнасиловании. Теперь бразилец может потребовать возмещения за незаконное, по его мнению, содержание под стражей.

Кроме того, Алвес намерен взыскать 2 миллиона евро с «Пумас» за досрочное расторжение контракта. Если суд оправдает его, разрыв соглашения будет признан необоснованным.

Ранее Алвеса приговорили к 4,5 года лишения свободы по обвинению в изнасиловании, но теперь дело пересматривается.