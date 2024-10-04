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Футбол

Сегодня, 21:41

Андрей Каряка: «Не вижу, чтобы интерес к футболу падал»

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Бывший игрок сборной России Андрей Каряка выразил мнение, что в стране не падает интерес к футболу.

«Не знаю, я не видел статику. Сейчас на стадионах достаточно много людей. Как они смотрят, не знаю. Я вижу, что большинство стадионов заполнены прилично. Можно ли сказать, что я не замечаю, что падает интерес? Я такого не вижу. Достаточно много проходит интересных матчей, поэтому я этого не вижу», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

Ранее ВЦИОМ провел опрос населения, по результатам которого признал, что «подавляющее большинство россиян равнодушны к этой игре». Согласно полученным данным, 77 процентам граждан не интересен этот вид спорта.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Каряка
Футбол

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