Апелляционный суд рассмотрит дело Блаттера и Платини в марте

Слушания в апелляционном суде по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Мишеля Платини пройдут с 3 по 25 марта 2025 года. Об этом сообщил адвокат француза Доминик Неллен.

«Слушание, вероятно, состоится в кантоне Базель-Ланд», — приводит слова юриста РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Напомним, швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллионов швейцарских франков (1,8 миллиона евро). Однако оба специалиста были оправданы швейцарским судом в июле 2022 года. Сторона обвинения подала апелляцию на данный вердикт.