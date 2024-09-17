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Сегодня, 11:10

Апелляционный суд рассмотрит дело Блаттера и Платини в марте

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Слушания в апелляционном суде по делу бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Мишеля Платини пройдут с 3 по 25 марта 2025 года. Об этом сообщил адвокат француза Доминик Неллен.

«Слушание, вероятно, состоится в кантоне Базель-Ланд», — приводит слова юриста РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Напомним, швейцарская прокуратура требовала приговорить Платини и Блаттера к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, обвинив их в мошенничестве путем получения необоснованной выплаты французу 2 миллионов швейцарских франков (1,8 миллиона евро). Однако оба специалиста были оправданы швейцарским судом в июле 2022 года. Сторона обвинения подала апелляцию на данный вердикт.

Йозеф Блаттер. Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Йозеф Блаттер
Мишель Платини

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