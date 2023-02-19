Ари назвал российских девушек самыми красивыми в мире

Бывший форвард нескольких клубов РПЛ Ари считает российских девушек самыми красивыми в мире.

«Согласен ли я, что в России самые красивые девушки в мире? Ох, это хороший вопрос. Если их сравнивать с девушками из Бразилии, например, я думаю, что в России красивых больше. Что касается в мире — думаю, да, самые красивые в России», — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

В 2010 году Ари стал игроком «Спартака», а затем играл за «Краснодар» и «Локомотив». В 2018-м футболист получил российский паспорт. За национальную команду России он провел 2 матча.