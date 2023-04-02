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Сегодня, 16:49

Ари: «Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Краснодара» и сборной России Ари высказался о натурализации иностранных футболистов в России.

«Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство. Это просто замечательно! Например, Малком, Клаудиньо и Промес — самые сильные игроки в России сейчас. В целом очень хорошо, что футболистов натурализуют. Это помогает футболу в стране развиваться и повышает его уровень», — приводит Sport24 слова Ари.

В конце февраля бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-02-ari-kazhdyy-raz-raduyus-kogda-inostrannyye-futbolisty-poluchayut-rossiyskoye-grazhdanstvo
Футбол
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