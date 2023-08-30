Азар этим летом отклонил шесть предложений, в том числе и от «Интер Майами»

Бельгийский полузащитник Эден Азар этим летом отклонил не менее шести предложений, сообщает AS.

По данным источника, 32-летнему игроку поступали предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и даже Шотландии. «Интер Майами» сделал ему «лучшее предложение», но перспектива играть рядом с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом или Жорди Альбой его не прельщает, и Азар отказал.

Источник утверждает, что на данный момент у бельгийца «нет сил на новые вызовы», несмотря на попытки окружения убедить его вернуться на поле.

На данный момент футболист находится без команды, после того как ушел из «Реала». В 2019 году Азар перешел в клуб из «Челси». Мадридцы заплатили за трансфер 115 миллионов евро.