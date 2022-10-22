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Сегодня, 17:08

Бензема заявил, что не представлял завершение карьеры без «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями от получения «Золотого мяча».

«Что я чувствую, когда смотрю на «Золотой мяч»? Радость, гордость, у меня много воспоминаний, на ум приходит много избитых фраз. Ни в одном виде спорта нет более прекрасной индивидуальной награды. Прежде всего название: «Золотой мяч». Это что-то иное, великолепное, полностью золотое, верх красоты. И это нельзя купить. Он мой, и я пошел и взял его сам. Это безумие. Это просто должно было случиться. Это то, что представляет мою жизнь, мою карьеру, мою историю. Я не мог представить, что прекращу играть в футбол, не выиграв его. Я должен был пойти и забрать его. Я хотел этого и делал все, что мог, чтобы получить его, но это не было навязчивой идеей, тем, что сводило меня с ума. Я должен был понять, как это сделать, я должен был подобраться ближе, и я должен был получить его», — приводит слова Бензема Get French Football News.

Он также заявил, что если у тебя есть «Золотой мяч», то ты вошел в историю своего спорта. По его словам, он играет в футбол, чтобы оставить что-то после себя, даже если это будут просто действия или эмоции.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/karim-benzema-the-ballon-dor-represents-my-life-my-career-my-story/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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27%

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Карим Бензема
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