Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда не выигрывал приз»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал об отношении форварда «Аль-Насра» и национальной команды Криштиану Роналду к «Золотому мячу».

«Три футболиста из Португалии выигрывали «Золотой мяч» (Эйсебио, Луиш Фигу и Роналду). Но не могу отдать предпочтение ни одному из них. Первым это сделал Эйсебио, первый из тех, кто добился этого, и он из «Бенфики», моего родного клуба. Затем Луиш Фигу выиграл «Золотой мяч». После этого Криштиану Роналду — наш капитан в сборной Португалии. Иногда в сборной он говорил нам, что, по его мнению, он заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал приз», — приводит слова Силвы France Football.

Роналду выиграл пять «Золотых мячей» в карьере — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Рекордсменом является Лионель Месси — 7 трофеев.