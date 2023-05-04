КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 16:45

Билялетдинов — о создании Лиги легенд: «Если удастся собрать народ, то можно поиграть»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о создании Лиги легенд.

«Я пока ничего не знаю об этом. Если наберут достаточное количество футболистов, которые еще могут бегать по полю, то почему нет. Видел ретро-матч «Динамо» Сталинград — «Спартак» в Волгограде, отлично организован. Там и ретроформа, и много зрителей. Обставлено очень интересно. Другой вопрос там, наверное, немалые затраты, а зрелищность специфическая. Скорости не те, люди все-таки не молодеют. Если это организовать, подыскать варианты по игрокам, то я готов. Кто-то может быть не в форме, кто-то не захочет участвовать. Если удастся собрать народ, то можно поиграть», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

1 мая в Волгограде состоялся ретро-матч Победы, в котором «Спартак» одержал победу над ветеранами «Динамо» и «Ротора». Позже сообщалось, что 2 июня должен пройти следующий матч Лиги легенд. В нем примут участие бывшие игроки «Крыльев Советов» и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-o-lige-legend-esli-udastsya-sobrat-narod-to-mozhno-poigrat-248379/
Динияр Билялетдинов
Футбол
0
Читайте также
Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Вячеслава Зайцева похоронили в подмосковном Щелково
Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом
Полиция ФРГ начала расследование утечки информации о визите Зеленского в Берлин
Песков рассказал о разрушениях после атаки беспилотников на Кремль
Популярное видео
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «Футбол и хоккей — это разное в плане физического восприятия игр. Футбол гораздо сложнее!»