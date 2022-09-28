Билялетдинов-старший — о повестке сына: «Динияр ни в Грузию, ни в Армению, ни в Казахстан не собирается»

Тренер Ринат Билялетдинов, отец бывшего футболиста сборной России Динияра Билялетдинова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал получение сыном повестки.

«Повестка пришла. Правда фамилия написана с ошибкой. Наверное, произошла какая-то путаница. Может, они опережают события. Повесткой он шокирован не был. Он здесь. Ни в Грузию, ни в Армению, ни в Казахстан не собирается. Он пойдет выяснит, что это такое. Потому что там явное разногласие с законом», — сказал Билялетдинов-старший «СЭ».

37-летний Билялетдинов — тренер московского клуба «Родина-2» и игроком клуба Медиалиги «Наши Парни».

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата