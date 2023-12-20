Бояринцев заявил, что готов сыграть в шоу-матче против «Црвены Звезды» в составе «Народной Команды»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возможном участии в шоу-матче в Белграде.

Экс-форвард красно-белых Михайло Пьянович ранее рассказал, что планирует проведение шоу-матча с участием «Црвены Звезды» и «Народной Команды», за которые сыграют бывшие игроки российского и сербского клубов.

«Я тоже готов поехать и поиграть против «Црвены Звезды», чего не поиграть то, тем более никогда не был в Белграде. С балканскими командами, кстати, тоже не приходилось мне играть в еврокубках. Будет классно увидеться с Пьяновичем, очень давно не общались. Наверное, последний раз в 2006 году. После победы над «Зенитом» в Петербурге я отправился на операцию в Германию, а когда вернулся, Михайло уже в «Спартаке» не было. Кого ещё из экс-спартаковцев можно пригласить в Белград? Полно достойных ребят, но здорово встретиться с теми, кто играл в 2005-2007 годах: Ковалевски, Йиранек, Ковач, Шоавэ, Йенчи. То поколение, с кем пылили тогда. С ними хочется и увидеться, и поиграть. Событие классное намечается», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

Пьянович играл за красно-белых с 2003 по 2006 год, провел 61 матч во всех турнирах, забил 17 голов.

Бояринцев выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 и в 2009 годах, в чемпионатах России сыграл за красно-белых 92 матча, забил 9 голов.