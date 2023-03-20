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Сегодня, 15:37

Божович: «В России все намного лучше, чем в Европе»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович рассказал об отношении к россиянам в Европе.

«Не знаю, самое важное, что мы, сербы, черногорцы, вас любим. Европа любит только себя, деньги и никого больше. Рассуждать про это — очень глубокая тема. Мы совершенно разные люди по сравнению с ними. У нас все-таки спортивное интервью. Я скажу так: в России все намного лучше, чем в Европе. Сейчас в Европе сплошная русофобия, русских там не любят», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-v-evrope-sploshnaya-rusofobiya-oni-lyubyat-tol-ko-den-gi-v-rossii-vse-namnogo-luchshe/
Футбол
Миодраг Божович
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